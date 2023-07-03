https://sputnikarabic.ae/20230703/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لصناعة-سبائك-فائقة-القوة-بخصائص-فريدة-1078679565.html
علماء روس يبتكرون طريقة لصناعة سبائك فائقة القوة بخصائص فريدة
علماء روس يبتكرون طريقة لصناعة سبائك فائقة القوة بخصائص فريدة
أعلن خبراء متخصصون في جامعة الأورال التربوية في مدينة يكاترينبورغ، توصلهم إلى طريقة لإنتاج سبائك معدنية متينة من خلال مواد متخصصة، وذلك بهدف استبدال المكونات... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T10:49+0000
2023-07-03T10:49+0000
2023-07-03T10:49+0000
روسيا
علوم
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وأشار العلماء إلى أنه تم صناعة أول سبيكة من مادة الألمنيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والزركونيوم، والتي تحتوي على مكونات بنسب متساوية.وتستخدم هذه المعادن على نطاق واسع في الصناعة وتعطي السبيكة خصائص مختلفة الصلابة والليونة وتزيد من مقاومة التآكل. ولكن الأهم من ذلك، بمساعدة ظروف التبريد المختارة بشكل خاص، كان من الممكن تحقيق تكوين ما يسمى بالحالة غير المتبلورة، حيث تفتقر السبيكة إلى الهيكل البلوري المميز للمعادن العادية.واعتبر العلماء أنه في هذه الحالة تكتسب السبائك أفضل الخواص الميكانيكية، ويمكن استخدام السبيكة التي تم ابتكارها كمواد للأجهزة المختلفة، على سبيل المثال، أجهزة الاستشعار الكهرومغناطيسية.وأضاف الخبراء بالقول، إن بنية السبائك المشكلة أثناء التبريد السريع يمكن أن توفر مستويات عالية من الصلابة والقوة.ومن جهته، أعلن مدير المشروع، بوريس روسانوف، أنه في المستقبل القريب سيبدأ الفريق في التحقيق في خصائص التآكل للسبائك ذات النسب المختلفة للمكونات.وفقًا له، فإن الدراسة الشاملة للسبائك ستجعل من الممكن إنشاء مكونات حيوية التي ستحل محل المكونات المستوردة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/علماء-روس-يبتكرون-عناصر-منزلية-تقاوم-حرارة-تصل-لـ900-درجة-1078289793.html
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روسيا, علوم
علماء روس يبتكرون طريقة لصناعة سبائك فائقة القوة بخصائص فريدة
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أعلن خبراء متخصصون في جامعة الأورال التربوية في مدينة يكاترينبورغ، توصلهم إلى طريقة لإنتاج سبائك معدنية متينة من خلال مواد متخصصة، وذلك بهدف استبدال المكونات المستوردة بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا.
وأشار العلماء إلى أنه تم صناعة أول سبيكة من مادة الألمنيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والزركونيوم، والتي تحتوي على مكونات بنسب متساوية.
وتستخدم
هذه المعادن على نطاق واسع في الصناعة وتعطي السبيكة خصائص مختلفة الصلابة والليونة وتزيد من مقاومة التآكل. ولكن الأهم من ذلك، بمساعدة ظروف التبريد المختارة بشكل خاص، كان من الممكن تحقيق تكوين ما يسمى بالحالة غير المتبلورة، حيث تفتقر السبيكة إلى الهيكل البلوري المميز للمعادن العادية.
واعتبر العلماء أنه في هذه الحالة تكتسب السبائك أفضل الخواص الميكانيكية، ويمكن استخدام السبيكة التي تم ابتكارها كمواد للأجهزة المختلفة، على سبيل المثال، أجهزة الاستشعار الكهرومغناطيسية.
وأضاف الخبراء بالقول، إن بنية السبائك المشكلة أثناء التبريد السريع يمكن أن توفر مستويات عالية من الصلابة والقوة.
ومن جهته، أعلن مدير المشروع، بوريس روسانوف، أنه في المستقبل القريب سيبدأ الفريق في التحقيق في خصائص التآكل للسبائك ذات النسب المختلفة للمكونات.
وفقًا له، فإن الدراسة الشاملة للسبائك ستجعل من الممكن إنشاء مكونات حيوية التي ستحل محل المكونات المستوردة.