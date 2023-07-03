https://sputnikarabic.ae/20230703/لافروف-والمقداد-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-سوريا-والتنسيق-لدى-الأمم-المتحدة-1078700955.html
لافروف والمقداد يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا والتنسيق لدى الأمم المتحدة
لافروف والمقداد يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا والتنسيق لدى الأمم المتحدة
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا وتنسيق مواقف البلدين في الأمم المتحدة. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T19:52+0000
2023-07-03T19:52+0000
2023-07-03T19:52+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تبادل وزراء الخارجية وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي، ونوقش بالتفصيل الوضع في سوريا وما حولها، وتم إيلاء الاهتمام الرئيسي لقضايا التنسيق المشترك في منصة الأمم المتحدة".وأشار لافروف إلى أهمية القرار المتخذ في مايو/أيار 2023، لاستعادة حقوق سوريا في جامعة الدول العربية والتأثير الإيجابي لهذا الحدث على العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وفي السياق نفسه، أكد المقداد نيابة عن قيادة الجمهورية العربية السورية دعم سوريا للعملية العسكرية الروسية الخاصة المستمرة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230703/المقداد-عودة-اللاجئين-السوريين-رهن-قرارهم-1078692693.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم
لافروف والمقداد يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا والتنسيق لدى الأمم المتحدة
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا وتنسيق مواقف البلدين في الأمم المتحدة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تبادل وزراء الخارجية وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي، ونوقش بالتفصيل الوضع في سوريا وما حولها، وتم إيلاء الاهتمام الرئيسي لقضايا التنسيق المشترك في منصة الأمم المتحدة".
وأشار لافروف إلى أهمية القرار المتخذ في مايو/أيار 2023، لاستعادة حقوق سوريا في جامعة الدول العربية والتأثير الإيجابي لهذا الحدث على العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي السياق نفسه، أكد المقداد نيابة عن قيادة الجمهورية العربية السورية دعم سوريا للعملية العسكرية الروسية الخاصة المستمرة في أوكرانيا.