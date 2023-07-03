عربي
https://sputnikarabic.ae/20230703/لافروف-والمقداد-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-سوريا-والتنسيق-لدى-الأمم-المتحدة-1078700955.html
لافروف والمقداد يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا والتنسيق لدى الأمم المتحدة
لافروف والمقداد يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا والتنسيق لدى الأمم المتحدة
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا وتنسيق مواقف البلدين في الأمم المتحدة. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T19:52+0000
2023-07-03T19:52+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076866882_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_14930576ec78dadf6aadd8214db29600.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تبادل وزراء الخارجية وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي، ونوقش بالتفصيل الوضع في سوريا وما حولها، وتم إيلاء الاهتمام الرئيسي لقضايا التنسيق المشترك في منصة الأمم المتحدة".وأشار لافروف إلى أهمية القرار المتخذ في مايو/أيار 2023، لاستعادة حقوق سوريا في جامعة الدول العربية والتأثير الإيجابي لهذا الحدث على العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وفي السياق نفسه، أكد المقداد نيابة عن قيادة الجمهورية العربية السورية دعم سوريا للعملية العسكرية الروسية الخاصة المستمرة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230703/المقداد-عودة-اللاجئين-السوريين-رهن-قرارهم-1078692693.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076866882_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_eb12a64e0223465d8b23285b65b612c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم

لافروف والمقداد يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا والتنسيق لدى الأمم المتحدة

19:52 GMT 03.07.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا وتنسيق مواقف البلدين في الأمم المتحدة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تبادل وزراء الخارجية وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي، ونوقش بالتفصيل الوضع في سوريا وما حولها، وتم إيلاء الاهتمام الرئيسي لقضايا التنسيق المشترك في منصة الأمم المتحدة".
وأشار لافروف إلى أهمية القرار المتخذ في مايو/أيار 2023، لاستعادة حقوق سوريا في جامعة الدول العربية والتأثير الإيجابي لهذا الحدث على العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المقداد: عودة اللاجئين السوريين رهن قرارهم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
المقداد: عودة اللاجئين السوريين رهن قرارهم
14:24 GMT
وفي السياق نفسه، أكد المقداد نيابة عن قيادة الجمهورية العربية السورية دعم سوريا للعملية العسكرية الروسية الخاصة المستمرة في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:23 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала