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https://sputnikarabic.ae/20230703/مالك-عقار-كينيا-دولة-غير-محايدة-في-الأزمة-السودانية-1078668466.html
مالك عقار: كينيا دولة غير محايدة في الأزمة السودانية
مالك عقار: كينيا دولة غير محايدة في الأزمة السودانية
صرح نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، بأن السودان يعتبر كينيا "دولة غير محايدة" في الأزمة السودانية، مشيرا إلى وجود علاقات استثمارية... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T05:05+0000
2023-07-03T05:05+0000
العالم العربي
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وقال عقار، خلال حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك": "كينيا دولة غير محايدة، ولديها علاقات استثمارية واقتصادية مع واحد من الطرفين، وبالتالي وضعها الحيادي قد يكون موضع شك".وحول اعتراض السودان على تأثير رئاسة كينيا للجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والمكونة من وزراء خارجية كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان، على تعامل الخرطوم مع المنظمة، قال عقار: "السودان دولة عضو في إيغاد، وبالتالي يتعامل مع إيغاد على أساس العضوية المتساوية، وببرنامج ووفق القوانين واللوائح الحاكمة لعمل هذه المنظمة، ومسألة المبادرة هي مسألة جزئية فقط وليست الوحيدة في عمل إيغاد، ويجب أن يتم التفريق بين هذين الأمرين".وكان عقار قد قال خلال مؤتمر صحفي في مقر الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"، في 30 حزيران/ يونيو الماضي، إن "السودان لديه تحفظات على رئاسة كينيا للجنة الرباعية لإيغاد، وهذه التحفظات سياسية لعدم حياد الرئيس الكيني. وكذلك تحفظات اقتصادية لأن إيغاد لديها حظ أفضل لتقديم الحلول".وفي 15 يونيو الماضي، أبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس الدورة الحالية لمبادرة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، بأن كينيا دولة ليست محايدة وتأوي قيادات من قوات الدعم السريع، وذلك في معرض رفضه لرئاسة كينيا للجنة الرباعية المعنية بحل أزمة السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مالك-عقار-يؤكد-على-أهمية-مشاركة-روسيا-في-الجهود-الرامية-لحل-الأزمة-السودانية--عاجل-1078668209.html
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العالم العربي
العالم العربي

مالك عقار: كينيا دولة غير محايدة في الأزمة السودانية

05:05 GMT 03.07.2023
© Sputnik"لا للحرب نعم للسلام"... أوضاع إنسانية قاسية يعيشها السودان
لا للحرب نعم للسلام... أوضاع إنسانية قاسية يعيشها السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
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حصري
صرح نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، بأن السودان يعتبر كينيا "دولة غير محايدة" في الأزمة السودانية، مشيرا إلى وجود علاقات استثمارية واقتصادية بين كينيا وأحد طرفي النزاع في السودان.
وقال عقار، خلال حديث خاص مع وكالة "سبوتنيك": "كينيا دولة غير محايدة، ولديها علاقات استثمارية واقتصادية مع واحد من الطرفين، وبالتالي وضعها الحيادي قد يكون موضع شك".
وحول اعتراض السودان على تأثير رئاسة كينيا للجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والمكونة من وزراء خارجية كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان، على تعامل الخرطوم مع المنظمة، قال عقار: "السودان دولة عضو في إيغاد، وبالتالي يتعامل مع إيغاد على أساس العضوية المتساوية، وببرنامج ووفق القوانين واللوائح الحاكمة لعمل هذه المنظمة، ومسألة المبادرة هي مسألة جزئية فقط وليست الوحيدة في عمل إيغاد، ويجب أن يتم التفريق بين هذين الأمرين".
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
مالك عقار يؤكد على أهمية مشاركة روسيا في الجهود الرامية لحل الأزمة السودانية
04:18 GMT
وكان عقار قد قال خلال مؤتمر صحفي في مقر الوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"، في 30 حزيران/ يونيو الماضي، إن "السودان لديه تحفظات على رئاسة كينيا للجنة الرباعية لإيغاد، وهذه التحفظات سياسية لعدم حياد الرئيس الكيني. وكذلك تحفظات اقتصادية لأن إيغاد لديها حظ أفضل لتقديم الحلول".
وفي 15 يونيو الماضي، أبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس الدورة الحالية لمبادرة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، بأن كينيا دولة ليست محايدة وتأوي قيادات من قوات الدعم السريع، وذلك في معرض رفضه لرئاسة كينيا للجنة الرباعية المعنية بحل أزمة السودان.
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