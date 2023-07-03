https://sputnikarabic.ae/20230703/مالك-عقار-يؤكد-على-أهمية-مشاركة-روسيا-في-الجهود-الرامية-لحل-الأزمة-السودانية--عاجل-1078668209.html

مالك عقار يؤكد على أهمية مشاركة روسيا في الجهود الرامية لحل الأزمة السودانية

مالك عقار يؤكد على أهمية مشاركة روسيا في الجهود الرامية لحل الأزمة السودانية

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، أن السودان يرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات أو مبادرات ترمي إلى تسوية الأزمة في السودان، مشيرًا إلى... 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T04:18+0000

2023-07-03T04:18+0000

2023-07-03T04:24+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046406955_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_03a5fb8cfd527beb606e80d84141370f.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال عقار، في حديث مع وكالة سبوتنيك، "نرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات. روسيا لم تفرض أي واقع معين ولم تضع خارطة طريق معينة، لكن وجود روسيا بأي من المفاوضات وفي أي من المبادرات التي تحصل مهم لنا".هذا وكان عقار قد أعلن، خلال زيارته لموسكو في 30 يونيو/حزيران الماضي، أن روسيا هي إحدى الدول الكبرى التي تقود سياسة دولية في الأمم المتحدة وفي العالم، وتتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مع السودان. مشيرًا إلى احتفاظ موسكو بعلاقات جيدة مع الدول الأفريقية، وتقديمها مساعدة اقتصادية واستثمارية وسياسية.وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع، مشيرًا إلى أن البعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم تواصل الاتصالات مع الأطراف المعنية، كما أعرب عن عزم الجانب الروسي تطوير التعاون الثنائي مع السودان.ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية، واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار دون الالتزام به.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230630/مالك-عقار-طلبنا-مساعدة-روسيا-في-إيقاف-الحرب-في-السودان-عاجل-1078614486.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, روسيا