https://sputnikarabic.ae/20230703/مركز-المصالحة-الروسي-تسجيل-14-حالة-انتهاك-من-قبل-التحالف-الأمريكي-في-سوريا-1078701490.html
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 14 حالة انتهاك من قبل "التحالف" الأمريكي في سوريا
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 14 حالة انتهاك من قبل "التحالف" الأمريكي في سوريا
كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 14 حالة انتهاك في يوم واحد من قبل "التحالف" الأمريكي لمذكرة سلامة... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T20:25+0000
2023-07-03T20:25+0000
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وقال غورينوف للصحفيين: "سُجلت، خلال اليوم، 14 حالة انتهاك لمذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية المؤرخة 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 تتعلق بطيران طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي، من قبل ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن أمريكا تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي - السوري.
https://sputnikarabic.ae/20230703/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-خطة-أمريكية-لتعطيل-التطبيع-العربي--السوري--1078679818.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 14 حالة انتهاك من قبل "التحالف" الأمريكي في سوريا
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كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 14 حالة انتهاك في يوم واحد من قبل "التحالف" الأمريكي لمذكرة سلامة الطيران في سوريا.
وقال غورينوف للصحفيين: "سُجلت، خلال اليوم، 14 حالة انتهاك لمذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية المؤرخة 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 تتعلق بطيران طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي، من قبل ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة".
وأوضح غورينوف أنه، خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، سُجّل قصفان من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قصف في إدلب وقصف في اللاذقية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن أمريكا تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي - السوري.