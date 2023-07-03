عربي
https://sputnikarabic.ae/20230703/مركز-المصالحة-الروسي-تسجيل-14-حالة-انتهاك-من-قبل-التحالف-الأمريكي-في-سوريا-1078701490.html
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 14 حالة انتهاك من قبل "التحالف" الأمريكي في سوريا
مركز المصالحة الروسي: تسجيل 14 حالة انتهاك من قبل "التحالف" الأمريكي في سوريا
كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 14 حالة انتهاك في يوم واحد من قبل "التحالف" الأمريكي لمذكرة سلامة... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T20:25+0000
2023-07-03T20:25+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101765/95/1017659545_0:0:2889:1625_1920x0_80_0_0_7fce33ff015a1263a88955f461759c1c.jpg
وقال غورينوف للصحفيين: "سُجلت، خلال اليوم، 14 حالة انتهاك لمذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية المؤرخة 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 تتعلق بطيران طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي، من قبل ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن أمريكا تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي - السوري.
https://sputnikarabic.ae/20230703/الاستخبارات-الروسية-تكشف-عن-خطة-أمريكية-لتعطيل-التطبيع-العربي--السوري--1078679818.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101765/95/1017659545_118:0:2685:1925_1920x0_80_0_0_c59c737e4dd6627b1b588d9c53fe0197.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم

مركز المصالحة الروسي: تسجيل 14 حالة انتهاك من قبل "التحالف" الأمريكي في سوريا

20:25 GMT 03.07.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورمركز المصالحة بقاعدة "حميميم" في سوريا
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 14 حالة انتهاك في يوم واحد من قبل "التحالف" الأمريكي لمذكرة سلامة الطيران في سوريا.
وقال غورينوف للصحفيين: "سُجلت، خلال اليوم، 14 حالة انتهاك لمذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأمريكية المؤرخة 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 تتعلق بطيران طائرات دون طيار لم يتم التنسيق بينها وبين الجانب الروسي، من قبل ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة".

وأوضح غورينوف أنه، خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، سُجّل قصفان من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قصف في إدلب وقصف في اللاذقية.

صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
الاستخبارات الروسية تكشف عن مخطط أمريكي لتعطيل التطبيع العربي - السوري
10:42 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن أمريكا تستعد لتنفيذ عملية استفزاز باستخدام المواد الكيميائية السامة، بهدف تعطيل عملية التطبيع العربي - السوري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:23 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала