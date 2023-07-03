https://sputnikarabic.ae/20230703/مصدر-في-الخارجية-الكويتية-للكويت-والسعودية-وحدهما-الحق-في-ثروات-حقل-الدرة-1078679966.html

مصدر في الخارجية الكويتية: للكويت والسعودية وحدهما الحق في ثروات "حقل الدرة"

مصدر في الخارجية الكويتية: للكويت والسعودية وحدهما الحق في ثروات "حقل الدرة"

شدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات "حقل الدرة". 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T11:09+0000

2023-07-03T11:09+0000

2023-07-03T11:09+0000

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وأكد أن "المنطقة البحرية الواقع فيها "حقل الدرة" تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل "الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.وأضاف المصدر المسؤول أن "الكويت تجدد دعوتها إلى الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت، في بيان لها إن "السعودية والكويت، اتفقتا على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها الحقل".وأعلنت الحكومة الإيرانية، بعدها بأيام، البدء في عمليات الحفر قريبا في حقل "آرش/الدرة" المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستخراج منه دون التفاوض مع إيران.من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، حق بلاده بالاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.ونقلت وكالة "إرنا" عن خطيب زادة قوله، حول الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت: "حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".

https://sputnikarabic.ae/20220518/إيران-تعلن-التفاوض-مع-السعودية-والكويت-لحل-أزمة-حقل-الدرة-1062388868.html

https://sputnikarabic.ae/20220415/حول-حقل-الدرة-المشترك-هل-تقبل-إيران-دعوة-التفاوض-مع-السعودية-والكويت-1061238480.html

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