https://sputnikarabic.ae/20230704/استمرار-القطع-السياسي-لمياه-الشرب-يحول-حياة-مليون-سوري-في-الحسكة-إلى-جحيم-1078726080.html

استمرار "القطع السياسي" لمياه الشرب يحول حياة مليون سوري في الحسكة إلى جحيم

استمرار "القطع السياسي" لمياه الشرب يحول حياة مليون سوري في الحسكة إلى جحيم

تتفاقم معاناة مليون مدني سوري يومًا بعد يوم، في مدينة الحسكة، وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها شرقي البلاد، في تأمين المياه الصالحة للشرب، في ضوء ارتفاع درجات... 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T13:33+0000

2023-07-04T13:33+0000

2023-07-04T13:57+0000

تقارير سبوتنيك

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أخبار سوريا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر حكومية ومحلية في مدينة الحسكة، بأنه في ضوء انقطاع المياه، ترتفع أسعار مياه الشرب يوما بعد آخر، في ظل توقف (محطة علوك)، حيث بلغت أجرة تعبئة خزان المياه 1 متر مكعب 20 ألف ليرة سورية، و12 ألف ليرة لكرتونة المياه المعدنية، تزامنا مع الطلب المتزايد على مياه الشرب بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.تعتبر محطة مشروع آبار علوك في ريف (رأس العين)، المصدر الوحيد لمياه الشرب في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، وهي تخضع لعامها الرابع إلى تجاذب سياسي وعسكري بين القوات التركية التي سيطرت عليها منذ نهاية عام 2019، بعد انسحاب قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.معاناة إنسانيةأكد مشعان المسلط، من سكان حي غويران في مدينة الحسكة لــ"سبوتنيك"، أن محطة آبار علوك محتلة من قبل الجيش التركي، يضاف إليها سيطرة قوات "قسد" على مصدر الكهرباء المغذي للمحطة المذكورة وهي محطة تحويل كهرباء الدرباسية شمالي الحسكة، ما جعل المعاناة تتضاعف نتيجة الخلافات العسكرية والسياسية بين الفصائل "الكردية" من طرف، والفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي من طرف آخر.وأوضح المسلط أن معاناة سكان مدينة الحسكة ازدادت وتوسعت بشكل كبير نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مع انعدام المياه الصالحة للشرب عبر الصهاريج الخاصة نتيجة جفاف الآبار الريفية وارتفاع أسعار المياه عبر هذه الصهاريج، إذ وصل سعر الخزان سعة الــ5 براميل إلى 20 ألف ليرة سورية.وقال أبو محمد، وهو نازح من مدينة حلب لــ"سبوتنيك" إن سكان مدينة الحسكة يعيشون كارثة إنسانية حقيقية، وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً على الكارثة، مطالباً بإيجاد حل سريع ونهائي لقضية إنسانية بحتة وهي من أهم حقوق الانسان في العالم (الحصول على مياه الشرب لضرورية للحياة).وفي السياق ذاته، أوضح مطلق العوض، من سكان ريف الحسكة لــ"سبوتنيك" أن معضلة محطة مياه علوك أنها المصدر الوحيد لمياه الشرب، وهي معاناة كبيرة والتي بدأت تتفاقم مع دخول فصل الصيف الحار، وانتشار الأوبئة والأمراض السارية، في ضوء فشل جميع المساعي الدولية السابقة في تحييد محطة علوك عن الصراعات الدائرة في المنطقة نتيجة تعنت الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون.وقال محمد جهاد الحسن هو أحد العاملين على محطات التحلية التابعة لمؤسسة المياه لــ"سبوتنيك" أن محطات التحلية الموجودة في الحدائق العامة التي يصل عددها إلى 16 محطة، تعمل بطاقة إنتاجية يومية محددة بـ2 م3 فقط في الساعة، مع وجود نحو 600 خزان ثابت موزعة على أحياء المدينة، سعة كل واحد منها 5 م3 أي بما يعادل 25 برميلاً للخزان الواحد، ويتم تزويدها بالمياه بشكل يومي لحل ما أمكن ولو بجزء بسيط من حاجة المواطن من مياه الشرب.وأوضح الحسن أن قيام قوات "قسد" بمنع دخول الصهاريج الكبيرة إلى مدينة الحسكة فاقم أزمة المياه خلال عطلة عيد الأضحى، حيث يلجأ جميع القاطنين في أحياء الناصرة والعزيزية والصالحية وغويران وهي أحياء تقع تحت سيطرة "قسد" إلى الأحياء الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية لتزود بمياه الشرب من محطات التحلية ما يزيد الضغط عليها وهي لا تلبي إلا جزء بسيط جداً من احتياجات الناس.جريمة حربالمطالب الشعبية بدأت ترتفع بشكل أكبر للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإنسانية للتدخل لإيجاد حل نهائي لمسائلة محطة علوك التي دخلت عامها الرابع، ما دفع بنشطاء ومواطنين إلى إطلاق هاشتاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ( مليون إنسان دون مياه- الحسكة تموت عطشاً)، (ارفعوا أيديكم عن مياه علوك- الحسكة عطشانة).وأكدت المصادر الحكومية والشعبية في مدينة الحسكة لــ"سبوتنيك"، أن استمرار انقطاع المياه عن مليون شخص تعتبر جريمة حرب، ومع استمرار انقطاعها وعدم تحرك أي جهة دولية أو حقوقية بشكل فاعل لإنهاء معاناة الناس المتجددة.وطالبت المصادر من المنظمات الدولية العاملة في محافظة الحسكة، تحييد محطة علوك وإبعاد الملفات الإنسانية عن الحرب الدائرة منذ سنوات في سوريا كون تزيد من معاناتهم في ظل استمرار الصمت الدولي حيال أي ملف إنساني وعدم القدرة على حلها.

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