https://sputnikarabic.ae/20230704/الخارجية-الكويتية-تسلم-سفير-مصر-مذكرة-بشأن-شخص-حرق-علم-الكويت-1078726417.html

الخارجية الكويتية تسلم سفير مصر مذكرة بشأن شخص حرق علم الكويت

الخارجية الكويتية تسلم سفير مصر مذكرة بشأن شخص حرق علم الكويت

سلمت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة للسفير المصري، تطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص يظهر في فيديو وهو يحرق علم الكويت. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T13:21+0000

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وتتضمن المذكرة "طلب الكويت اتخاذ الإجراءات القانونية، على خلفية قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن حرق علم دولة الكويت"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الكويتية.وأضاف بيان وزارة الخارجية الكويتية، أنه "تم إرسال كذلك مذكرة رسمية من سفارة الكويت في القاهرة بشأن نفس الموضوع إلى وزارة الخارجية المصرية، تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المختصة في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على هذا الحساب، بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة".يشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن رفضها واستيائها رسميا، من قيام رجال أمن مصريين بالاعتداء ضربا على طلبة كويتيين، يدرسون في محافظة الإسكندرية المصرية.وكانت سفارة الكويت في القاهرة أوضحت أنه "فيما يتعلق بشريط الفيديو الذي جرى تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي فإن ما حدث هو مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالإسكندرية في أحد المجمعات التجارية".وأوضح البيان أن المشاجرة أسفرت عن وقوع "بعض الإصابات الطفيفة وقد تدخل أفراد أمن المجمع لفضها".وعبّرت السفارة عن أسفها واستيائها "لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة".ودعت إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

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