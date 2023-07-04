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بوتين: يمكننا تشكيل منظومة عالمية متعددة الأقطاب قائمة على التعاون - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-يشارك-في-اجتماع-مجلس-رؤساء-منظمة-شنغهاي-للتعاون---عاجل-1078708009.html
بوتين: يمكننا تشكيل منظومة عالمية متعددة الأقطاب قائمة على التعاون - عاجل
بوتين: يمكننا تشكيل منظومة عالمية متعددة الأقطاب قائمة على التعاون - عاجل
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون، عبر تقنية الفيديو. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T08:04+0000
2023-07-04T08:34+0000
روسيا
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال بوتين إن منظمة "شنغهاي" للتعاون ملتزمة بإقامة نظام عالمي عادل ومنصف مع دور مركزي للأمم المتحدة، والعمل على تشكيل منظومة عالمية متعددة الأقطاب قائمة على التعاون.
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بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
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روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون, видео
روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون, видео

بوتين: يمكننا تشكيل منظومة عالمية متعددة الأقطاب قائمة على التعاون - عاجل

08:04 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 04.07.2023)
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
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يتبع
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون، عبر تقنية الفيديو.
وقال بوتين إن منظمة "شنغهاي" للتعاون ملتزمة بإقامة نظام عالمي عادل ومنصف مع دور مركزي للأمم المتحدة، والعمل على تشكيل منظومة عالمية متعددة الأقطاب قائمة على التعاون.
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