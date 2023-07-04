https://sputnikarabic.ae/20230704/خبير-تحالف-أوبك-أصبح-أكثر-صلابة-من-قبل-1078719239.html
خبير: تحالف "أوبك+" أصبح أكثر صلابة من قبل
خبير: تحالف "أوبك+" أصبح أكثر صلابة من قبل
قررت روسيا والسعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، ودعما لهما خفضت الجزائر أيضا الإنتاج بمقدار 20 ألف برميل يوميا. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T11:47+0000
2023-07-04T11:47+0000
2023-07-04T11:47+0000
العالم
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يقول الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور مراد كواشي، لوكالة "سبوتنيك": "أصبح تحالف "أوبك+" أكثر صلابة وقرارته تحظى بالإجماع والتوافق التام وتؤثر على السوق الدولية حيث تبلغ حصتها السوقية فيه 40 في المئة، وهذه القرارات تتخذ من قبل الدول المشاركة في التحالف غير آبهة بالرغبات الأمريكية، فهي قرارات شجاعة وجريئة هدفها المحافظة على توازن السوق واستقرار الأسعار".وأضاف كواشي قائلا: "أعتقد أن قرار تمديد الخفض أيضا جاء نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة، وهذه القرارات تخدم بشكل أكبر مصالح الدول المصدرة للنفط، ولو كانت لا تعجب الولايات المتحدة ومنظمة الطاقة العالمية لكنها تصب في مصلحة هذه الدول، ويوجد عدد كبير من الدول المتضامنة مع تحالف "أوبك+" مثل العراق والكويت والإمارات أو حتى إيران".وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: "هذا يثبت أن زمن الهيمنة الأمريكية والعقوبات ولى ومضى، وأن الولايات المتحدة لم تعد تؤثر في قرارات هذه الدول، فلو كان لها تأثير ولو ضئيل لرأيناها تمنعها من اتخاذ قرار الخفض مسبقا، ولا ننسى أن الجزائر منذ فترة وجيزة شاركت بقوة في منتدى "سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في روسيا بكل حرية، وعلى الأمريكان والأوربيين إيجاد حلول لمشكلاتهم العالقة، مثل ما يحدث في باريس حاليا وعدم المساس بشعوبنا ودولنا والالتفات إلى الأزمات الاقتصادية التي يعانون منها والمشكلات الداخلية".
https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيس-روسنفط-دول-أوبك-تجد-صعوبة-في-الوصول-إلى-حلول-مشتركة-1078205749.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير: تحالف "أوبك+" أصبح أكثر صلابة من قبل
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قررت روسيا والسعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، ودعما لهما خفضت الجزائر أيضا الإنتاج بمقدار 20 ألف برميل يوميا.
يقول الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور مراد كواشي، لوكالة "سبوتنيك": "أصبح تحالف "أوبك+" أكثر صلابة وقرارته تحظى بالإجماع والتوافق التام وتؤثر على السوق الدولية حيث تبلغ حصتها السوقية فيه 40 في المئة، وهذه القرارات تتخذ من قبل الدول المشاركة في التحالف غير آبهة بالرغبات الأمريكية، فهي قرارات شجاعة وجريئة هدفها المحافظة على توازن السوق واستقرار الأسعار".
وأضاف كواشي قائلا: "أعتقد أن قرار تمديد الخفض أيضا جاء نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة، وهذه القرارات تخدم بشكل أكبر مصالح الدول المصدرة للنفط، ولو كانت لا تعجب الولايات المتحدة ومنظمة الطاقة العالمية لكنها تصب في مصلحة هذه الدول، ويوجد عدد كبير من الدول المتضامنة مع تحالف "أوبك+" مثل العراق والكويت والإمارات أو حتى إيران".
وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: "هذا يثبت أن زمن الهيمنة الأمريكية والعقوبات ولى ومضى، وأن الولايات المتحدة لم تعد تؤثر في قرارات هذه الدول، فلو كان لها تأثير ولو ضئيل لرأيناها تمنعها من اتخاذ قرار الخفض مسبقا، ولا ننسى أن الجزائر منذ فترة وجيزة شاركت بقوة في منتدى "سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في روسيا بكل حرية، وعلى الأمريكان والأوربيين إيجاد حلول لمشكلاتهم العالقة، مثل ما يحدث في باريس حاليا وعدم المساس بشعوبنا ودولنا والالتفات إلى الأزمات الاقتصادية التي يعانون منها والمشكلات الداخلية".