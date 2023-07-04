https://sputnikarabic.ae/20230704/فرنسا-تحجز-أموال-وممتلكات-حاكم-مصرف-لبنان-1078738042.html
فرنسا تحجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان
فرنسا تحجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، اليوم الثلاثاء، موافقة القضاء الفرنسي على حجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين في... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T19:27+0000
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن بيان صادر عن وزارة العدل: "بموافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين إيمانويل داوود وجان كلود بوفيه، المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان [البنك المركزي] رياض سلامة، ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية".يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.وفي وقت سابق تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230525/ما-تداعيات-ملاحقة-رياض-سلامة-القضائية-وتأثيرها-على-الطبقة-السياسية-في-لبنان-1077428213.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, الأخبار
فرنسا تحجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان
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أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، اليوم الثلاثاء، موافقة القضاء الفرنسي على حجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين في فرنسا لصالح الدولة اللبنانية.
وأفادت
الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن بيان صادر عن وزارة العدل: "بموافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين إيمانويل داوود وجان كلود بوفيه، المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان [البنك المركزي] رياض سلامة، ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية".
يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان
، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
وفي وقت سابق تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.
وبحسب الإنتربول، رياض سلامة
متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.