https://sputnikarabic.ae/20230704/فرنسا-تحجز-أموال-وممتلكات-حاكم-مصرف-لبنان-1078738042.html

فرنسا تحجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان

فرنسا تحجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان

أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، اليوم الثلاثاء، موافقة القضاء الفرنسي على حجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين في... 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T19:27+0000

2023-07-04T19:27+0000

2023-07-04T19:27+0000

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن بيان صادر عن وزارة العدل: "بموافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين إيمانويل داوود وجان كلود بوفيه، المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان [البنك المركزي] رياض سلامة، ورفاقه رجا سلامة، ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية".يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.وفي وقت سابق تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20230525/ما-تداعيات-ملاحقة-رياض-سلامة-القضائية-وتأثيرها-على-الطبقة-السياسية-في-لبنان-1077428213.html

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