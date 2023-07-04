https://sputnikarabic.ae/20230704/ماكرون-يتحدث-عن-سن-قانون-طوارئ-في-فرنسا--1078733215.html
ماكرون يتحدث عن سن قانون طوارئ في فرنسا
ماكرون يتحدث عن سن قانون طوارئ في فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيتم سن قانون حول حالة الطوارئ قريبًا للإسراع في معالجة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب السابقة. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T15:30+0000
2023-07-04T15:30+0000
2023-07-04T15:30+0000
العالم
الأخبار
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077899338_0:0:1301:733_1920x0_80_0_0_90e9303ed5b446779cd0bead49032f8d.jpg
ونقلت قناة "بي إف إم تي" الفرنسية عن أحد المشاركين في اجتماع ماكرون مع رؤساء بلديات المدن المتضررة من الاضطرابات: "سنقدم قانونا بشأن حالة الطوارئ من أجل قطع جميع المواعيد النهائية، ووضع إجراء للتعافي السريع".الجدير بالذكر أن ماكرون التقى، اليوم الثلاثاء، برؤساء بلديات 241 مدينة فرنسية تعرضت لأعمال شغب خلال الأسبوع الماضي.في صباح يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، قَتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس، بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.وانتشرت قوات خاصة مع طائرات مروحية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.
https://sputnikarabic.ae/20230704/خسائر-فرنسا-نتيجة-الاحتجاجات-وأعمال-الشغب-تتجاوز-مليار-دولار-1078717990.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077899338_111:0:1267:867_1920x0_80_0_0_460280f6a4eb4157e846bb57c06bd4db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار, أخبار فرنسا
العالم, الأخبار, أخبار فرنسا
ماكرون يتحدث عن سن قانون طوارئ في فرنسا
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيتم سن قانون حول حالة الطوارئ قريبًا للإسراع في معالجة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب السابقة.
ونقلت قناة "بي إف إم تي" الفرنسية عن أحد المشاركين في اجتماع ماكرون مع رؤساء بلديات المدن المتضررة من الاضطرابات: "سنقدم قانونا بشأن حالة الطوارئ من أجل قطع جميع المواعيد النهائية، ووضع إجراء للتعافي السريع".
الجدير بالذكر أن ماكرون التقى، اليوم الثلاثاء، برؤساء بلديات 241 مدينة فرنسية تعرضت لأعمال شغب خلال الأسبوع الماضي.
في صباح يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، قَتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس، بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران
في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.
وانتشرت قوات خاصة مع طائرات مروحية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.