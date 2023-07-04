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https://sputnikarabic.ae/20230704/ماكرون-يتحدث-عن-سن-قانون-طوارئ-في-فرنسا--1078733215.html
ماكرون يتحدث عن سن قانون طوارئ في فرنسا
ماكرون يتحدث عن سن قانون طوارئ في فرنسا
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيتم سن قانون حول حالة الطوارئ قريبًا للإسراع في معالجة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب السابقة. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T15:30+0000
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ونقلت قناة "بي إف إم تي" الفرنسية عن أحد المشاركين في اجتماع ماكرون مع رؤساء بلديات المدن المتضررة من الاضطرابات: "سنقدم قانونا بشأن حالة الطوارئ من أجل قطع جميع المواعيد النهائية، ووضع إجراء للتعافي السريع".الجدير بالذكر أن ماكرون التقى، اليوم الثلاثاء، برؤساء بلديات 241 مدينة فرنسية تعرضت لأعمال شغب خلال الأسبوع الماضي.في صباح يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، قَتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس، بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.وانتشرت قوات خاصة مع طائرات مروحية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.
https://sputnikarabic.ae/20230704/خسائر-فرنسا-نتيجة-الاحتجاجات-وأعمال-الشغب-تتجاوز-مليار-دولار-1078717990.html
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العالم, الأخبار, أخبار فرنسا
العالم, الأخبار, أخبار فرنسا

ماكرون يتحدث عن سن قانون طوارئ في فرنسا

15:30 GMT 04.07.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARDالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARD
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيتم سن قانون حول حالة الطوارئ قريبًا للإسراع في معالجة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب السابقة.
ونقلت قناة "بي إف إم تي" الفرنسية عن أحد المشاركين في اجتماع ماكرون مع رؤساء بلديات المدن المتضررة من الاضطرابات: "سنقدم قانونا بشأن حالة الطوارئ من أجل قطع جميع المواعيد النهائية، ووضع إجراء للتعافي السريع".
الجدير بالذكر أن ماكرون التقى، اليوم الثلاثاء، برؤساء بلديات 241 مدينة فرنسية تعرضت لأعمال شغب خلال الأسبوع الماضي.
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11:06 GMT
في صباح يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، قَتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس، بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.
وانتشرت قوات خاصة مع طائرات مروحية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.
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