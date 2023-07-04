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https://sputnikarabic.ae/20230704/مسيرات-ووقفات-تضامنية-في-مخيمات-لبنان-نصرة-لجنين-صور-1078739248.html
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين... صور
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين... صور
في ظل الأحداث المستمرة داخل مخيم جنين في الضفة الغربية، تفاعل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان مع الأحداث، حيث أقاموا النشاطات والفعاليات والوقفات التضامنية... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T20:21+0000
2023-07-04T20:21+0000
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وفي مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت، خرج أبناء المخيم بمسيرة شعبية، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين الشعارات والهتافات المنددة بالاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين.وجابت المسيرة شوارع مخيم البرج، كما أكد المتظاهرون على مواصلة التحركات الشعبية الداعمة لأهالي جنين.وقال مسؤول العلاقات اللبنانية في حركة "الجهاد الإسلامي" محفوظ منور لـ"سبوتنيك"، إن "الوقوف إلى جانب أهلنا في الضفة الغربية عمومًا وفي مخيم جنين خصوصًا هو الأمر الطبيعي وهو الأمر الذي يجب أن نقوم به، ونحن نعتبر أن من واجبنا الوقوف إلى جانب أهلنا ومقاومتنا في الداخل وعلى هذا الأساس نتابع كل التحركات التي تحصل في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية نصرة لأهلنا في الضفة وفي مخيم جنين".واعتبر أن "مخيم جنين يتعرض لعدوان بكل المواصفات، هذا المخيم يتواجد فيه ما يقارب 15 ألف لاجئ فلسطيني هجروا من أرضهم عام 1948، يتعرض لهجوم يطال البشر والحجر وهناك من يقاوم ويدافع وهذا هو حقه الطبيعي في الدفاع عن أرضه ومقدساته وعن حقه بالعودة إلى أرضه المحتلة".من جانبه، أشار المسؤول الإعلامي في حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان خالد أبو حيط إلى أن "التحركات التي تجري اليوم في لبنان هي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، هذه قضيتنا وما يجري في جنين يخص اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في كل مكان، هذا شعب واحد يعاني من الاحتلال والتهجير".وقال أبو حيط لـ"سبوتنيك"، إن "ما يخوضه أهلنا في مخيم جنين يعبر عن قضية اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الذي هو في الأساس يعاني من الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "الشعب الفلسطيني في كل أماكنه لا سيما في لبنان يقف وقفة قوية وأيضَا يعلن بلحظة ما وعلى استعداد أن يكون جزءا من المعركة إذا اقتضى الأمر ذلك، وهو مرهون بالتطورات ولكن لا يمكن أن نترك شعبنا في جنين لوحده".ولفت إلى أن "ما يجري اليوم في جنين هو تعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بأرضه وعن محاولات إفشال كل مشاريع الضم والهيمنة ولا سيما محاولات تقسيم المسجد الأقصى والمساس به وفرض التقاسم الزماني والمكاني وفرض الهيمنة وعزل قطاع غزة بعيدًا عن الواقع الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية".وفي مخيم "عين الحلوة" في مدينة صيدا جنوبي لبنان، شارك عدد من اللاجئين الفلسطينيين في وقفة جماهيرية نصرة ودعمًا لمخيم جنين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-الخروج-من-مدينة-ومخيم-جنين-1078737236.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين... صور

20:21 GMT 04.07.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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حصري
في ظل الأحداث المستمرة داخل مخيم جنين في الضفة الغربية، تفاعل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان مع الأحداث، حيث أقاموا النشاطات والفعاليات والوقفات التضامنية الداعمة لجنين بوجه الاقتحام الإسرائيلي للمخيم.
وفي مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت، خرج أبناء المخيم بمسيرة شعبية، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين الشعارات والهتافات المنددة بالاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين.
وجابت المسيرة شوارع مخيم البرج، كما أكد المتظاهرون على مواصلة التحركات الشعبية الداعمة لأهالي جنين.
وقال مسؤول العلاقات اللبنانية في حركة "الجهاد الإسلامي" محفوظ منور لـ"سبوتنيك"، إن "الوقوف إلى جانب أهلنا في الضفة الغربية عمومًا وفي مخيم جنين خصوصًا هو الأمر الطبيعي وهو الأمر الذي يجب أن نقوم به، ونحن نعتبر أن من واجبنا الوقوف إلى جانب أهلنا ومقاومتنا في الداخل وعلى هذا الأساس نتابع كل التحركات التي تحصل في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية نصرة لأهلنا في الضفة وفي مخيم جنين".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Zahraa Al Amir
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Zahraa Al Amir
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين
© Sputnik . Zahraa Al Amirمسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Zahraa Al Amir
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين
1/3
© Sputnik . Zahraa Al Amir
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين
2/3
© Sputnik . Zahraa Al Amir
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين
3/3
© Sputnik . Zahraa Al Amir
مسيرات ووقفات تضامنية في مخيمات لبنان نصرة لجنين
واعتبر أن "مخيم جنين يتعرض لعدوان بكل المواصفات، هذا المخيم يتواجد فيه ما يقارب 15 ألف لاجئ فلسطيني هجروا من أرضهم عام 1948، يتعرض لهجوم يطال البشر والحجر وهناك من يقاوم ويدافع وهذا هو حقه الطبيعي في الدفاع عن أرضه ومقدساته وعن حقه بالعودة إلى أرضه المحتلة".
من جانبه، أشار المسؤول الإعلامي في حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان خالد أبو حيط إلى أن "التحركات التي تجري اليوم في لبنان هي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، هذه قضيتنا وما يجري في جنين يخص اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في كل مكان، هذا شعب واحد يعاني من الاحتلال والتهجير".
وقال أبو حيط لـ"سبوتنيك"، إن "ما يخوضه أهلنا في مخيم جنين يعبر عن قضية اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الذي هو في الأساس يعاني من الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "الشعب الفلسطيني في كل أماكنه لا سيما في لبنان يقف وقفة قوية وأيضَا يعلن بلحظة ما وعلى استعداد أن يكون جزءا من المعركة إذا اقتضى الأمر ذلك، وهو مرهون بالتطورات ولكن لا يمكن أن نترك شعبنا في جنين لوحده".
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
إعلام: الجيش الإسرائيلي يبدأ الخروج من مدينة ومخيم جنين
18:45 GMT
ولفت إلى أن "ما يجري اليوم في جنين هو تعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بأرضه وعن محاولات إفشال كل مشاريع الضم والهيمنة ولا سيما محاولات تقسيم المسجد الأقصى والمساس به وفرض التقاسم الزماني والمكاني وفرض الهيمنة وعزل قطاع غزة بعيدًا عن الواقع الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية".
وفي مخيم "عين الحلوة" في مدينة صيدا جنوبي لبنان، شارك عدد من اللاجئين الفلسطينيين في وقفة جماهيرية نصرة ودعمًا لمخيم جنين.
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