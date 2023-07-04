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https://sputnikarabic.ae/20230704/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-الخروج-من-مدينة-ومخيم-جنين-1078737236.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يبدأ الخروج من مدينة ومخيم جنين
إعلام: الجيش الإسرائيلي يبدأ الخروج من مدينة ومخيم جنين
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية بدأت مغادرة مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية، بعد تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، بدأتها،... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T18:45+0000
2023-07-04T18:45+0000
إسرائيل
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بنيامين نتنياهو
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وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مخيم ومدينة جنين في الضفة الغربية، بعدما أنهت عملية عسكرية ضخمة في المخيم، بدأتها خلال الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، بدعوى مداهمة معاقل مسلحين ومطلوبين فلسطينيين.وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية العسكرية في جنين "البيت والحديقة"، حيث أشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت بالخروج من مدينة ومخيم جنين، فعليا، وأرفقت شريط فيديو يوضح خروج تلك القوات من المدينة الفلسطينية.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله إن "جنين تحولت في الأشهر الأخيرة إلى ملجأ للإرهابيين ونحن نضع حدا نهائيا لذلك اليوم"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بتصفية الإرهابيين واعتقال المطلوبين وتدمير ورش إنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة في جنين".وأعرب نتنياهو عن امتنانه للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، مؤكدا أن "الجنود الإسرائيليين ينفذون منذ يوم أمس هدفا مشروعا ضد من يريدون إبادة بلدنا"، على حد قوله.وشهدت الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو

إعلام: الجيش الإسرائيلي يبدأ الخروج من مدينة ومخيم جنين

18:45 GMT 04.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية بدأت مغادرة مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية، بعد تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، بدأتها، فجر أمس الاثنين.
وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مخيم ومدينة جنين في الضفة الغربية، بعدما أنهت عملية عسكرية ضخمة في المخيم، بدأتها خلال الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، بدعوى مداهمة معاقل مسلحين ومطلوبين فلسطينيين.
آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى جنين والحداد يعم الأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
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17:36 GMT
وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية العسكرية في جنين "البيت والحديقة"، حيث أشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت بالخروج من مدينة ومخيم جنين، فعليا، وأرفقت شريط فيديو يوضح خروج تلك القوات من المدينة الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال، أمس الاثنين، إن "الجيش الإسرائيلي بدأ اليوم عملية واسعة ضد أهداف إرهابية في مدينة جنين بالضفة الغربية"، مؤكدا "استمرار العملية في جنين وفق الحاجة وحتى تحقيق أهدافها".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله إن "جنين تحولت في الأشهر الأخيرة إلى ملجأ للإرهابيين ونحن نضع حدا نهائيا لذلك اليوم"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بتصفية الإرهابيين واعتقال المطلوبين وتدمير ورش إنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة في جنين".
وأعرب نتنياهو عن امتنانه للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، مؤكدا أن "الجنود الإسرائيليين ينفذون منذ يوم أمس هدفا مشروعا ضد من يريدون إبادة بلدنا"، على حد قوله.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
نتنياهو: مستمرون في مواصلة حربنا ضد "الإرهاب"
16:45 GMT
وشهدت الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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