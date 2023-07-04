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https://sputnikarabic.ae/20230704/معلومات-عن-حقل-الدرة-النفطي-1078729005.html
معلومات عن حقل "الدرة" النفطي
معلومات عن حقل "الدرة" النفطي
أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات "حقل الدرة"، فيما أعلن وزير النفط الكويتي، سعد البراك، رفض بلاده... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T13:47+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن حقل "الدرة" النفطي

13:47 GMT 04.07.2023
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أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات "حقل الدرة"، فيما أعلن وزير النفط الكويتي، سعد البراك، رفض بلاده "الإدعاءات والإجراءات الإيرانية بشأن حقل الدرة جملة وتفصيلا".
معلومات عن حقل الدرة النفطي - سبوتنيك عربي
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