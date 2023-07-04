https://sputnikarabic.ae/20230704/معلومات-عن-حقل-الدرة-النفطي-1078729005.html
معلومات عن حقل "الدرة" النفطي
معلومات عن حقل "الدرة" النفطي
أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات "حقل الدرة"، فيما أعلن وزير النفط الكويتي، سعد البراك، رفض بلاده... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T13:47+0000
2023-07-04T13:47+0000
2023-07-04T13:47+0000
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معلومات عن حقل "الدرة" النفطي
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أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات "حقل الدرة"، فيما أعلن وزير النفط الكويتي، سعد البراك، رفض بلاده "الإدعاءات والإجراءات الإيرانية بشأن حقل الدرة جملة وتفصيلا".