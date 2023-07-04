عربي
https://sputnikarabic.ae/20230704/مقتل-وإصابة-11-شخصا-إثر-إطلاق-نار-في-أمريكا-1078739488.html
مقتل وإصابة 11 شخصا إثر إطلاق نار في أمريكا
مقتل وإصابة 11 شخصا إثر إطلاق نار في أمريكا
شهدت مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل 3 أفراد وإصابة 8 آخرين. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T20:36+0000
2023-07-04T20:36+0000
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/03/1049746811_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e840dc625bb36cf618f9a6e485dd0a7.jpg
وقالت الشرطة إن الحادث وقع ليل الاثنين بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت محطة "دبليو إف إيه إيه" المحلية، اليوم الثلاثاء.وذكرت الشرطة أن الضحايا بينهم طفل إضافة إلى 10 بالغين، مشيرةً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.ولفتت المحطة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، وأن عدد مطلقي النار لا يزال غير معروف أيضا، وأنه لم يتم إلقاء القبض على متهمين في الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230702/قتلى-وعشرات-الجرحى-بحادث-إطلاق-نار-في-ولاية-ميريلاند-الأمريكية-فيديو-1078657515.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/03/1049746811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d8e2af461d2f30d4eb9559cd93431aca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

مقتل وإصابة 11 شخصا إثر إطلاق نار في أمريكا

20:36 GMT 04.07.2023
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
تابعنا عبرTelegramNabd
شهدت مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل 3 أفراد وإصابة 8 آخرين.
وقالت الشرطة إن الحادث وقع ليل الاثنين بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت محطة "دبليو إف إيه إيه" المحلية، اليوم الثلاثاء.
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
قتلى وعشرات الجرحى بحادث إطلاق نار في ولاية ميريلاند الأمريكية... فيديو
2 يوليو, 09:49 GMT
وذكرت الشرطة أن الضحايا بينهم طفل إضافة إلى 10 بالغين، مشيرةً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.
ولفتت المحطة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، وأن عدد مطلقي النار لا يزال غير معروف أيضا، وأنه لم يتم إلقاء القبض على متهمين في الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:47 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала