https://sputnikarabic.ae/20230704/مقتل-وإصابة-11-شخصا-إثر-إطلاق-نار-في-أمريكا-1078739488.html
مقتل وإصابة 11 شخصا إثر إطلاق نار في أمريكا
مقتل وإصابة 11 شخصا إثر إطلاق نار في أمريكا
شهدت مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل 3 أفراد وإصابة 8 آخرين. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T20:36+0000
2023-07-04T20:36+0000
2023-07-04T20:36+0000
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وقالت الشرطة إن الحادث وقع ليل الاثنين بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت محطة "دبليو إف إيه إيه" المحلية، اليوم الثلاثاء.وذكرت الشرطة أن الضحايا بينهم طفل إضافة إلى 10 بالغين، مشيرةً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.ولفتت المحطة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، وأن عدد مطلقي النار لا يزال غير معروف أيضا، وأنه لم يتم إلقاء القبض على متهمين في الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230702/قتلى-وعشرات-الجرحى-بحادث-إطلاق-نار-في-ولاية-ميريلاند-الأمريكية-فيديو-1078657515.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
مقتل وإصابة 11 شخصا إثر إطلاق نار في أمريكا
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شهدت مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل 3 أفراد وإصابة 8 آخرين.
وقالت الشرطة إن الحادث وقع ليل الاثنين بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت
محطة "دبليو إف إيه إيه" المحلية، اليوم الثلاثاء.
وذكرت الشرطة أن الضحايا بينهم طفل إضافة إلى 10 بالغين، مشيرةً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.
ولفتت المحطة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الهجوم
لا تزال غير معروفة، وأن عدد مطلقي النار لا يزال غير معروف أيضا، وأنه لم يتم إلقاء القبض على متهمين في الحادث.