https://sputnikarabic.ae/20230705/أمريكا--تعلق-على-طلب-أوكرانيا-الانضمام-إلى-الناتو-1078773818.html

أمريكا تعلق على طلب أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو"

أمريكا تعلق على طلب أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو"

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أنه يجب على أوكرانيا أن تلبي معايير "الناتو" مثل الدول الأخرى، حتى يتم قبولها في الحلف. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T20:44+0000

2023-07-05T20:44+0000

2023-07-05T20:44+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg

وأشارت بير إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرّح مرارًا وتكرارًا أن أوكرانيا بحاجة إلى إجراء إصلاحات لتلبية معايير الدول الأعضاء الأخرى في "الناتو" قبل أن تتمكن كييف من الانضمام إلى الحلف.وفي وقت سابق، أخبر الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في اجتماع في البيت الأبيض، أنه يتطلع إلى انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.وفي السياق نفسه، قال فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للكتلة في قمة يوليو/ تموز، لتحالف شمال الأطلسي في فيلنيوس.وأشار أيضًا إلى أن الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل لأن بلاده لم تتلق بعد ردًا إيجابيًا واضحًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

https://sputnikarabic.ae/20230705/الرئيس-البولندي-يأمل-أن-يتم-قبول-أوكرانيا-في-الناتو-1078769478.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية