https://sputnikarabic.ae/20230705/أمريكا--تعلق-على-طلب-أوكرانيا-الانضمام-إلى-الناتو-1078773818.html
أمريكا تعلق على طلب أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو"
أمريكا تعلق على طلب أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو"
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أنه يجب على أوكرانيا أن تلبي معايير "الناتو" مثل الدول الأخرى، حتى يتم قبولها في الحلف. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T20:44+0000
2023-07-05T20:44+0000
2023-07-05T20:44+0000
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وأشارت بير إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرّح مرارًا وتكرارًا أن أوكرانيا بحاجة إلى إجراء إصلاحات لتلبية معايير الدول الأعضاء الأخرى في "الناتو" قبل أن تتمكن كييف من الانضمام إلى الحلف.وفي وقت سابق، أخبر الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في اجتماع في البيت الأبيض، أنه يتطلع إلى انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.وفي السياق نفسه، قال فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للكتلة في قمة يوليو/ تموز، لتحالف شمال الأطلسي في فيلنيوس.وأشار أيضًا إلى أن الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل لأن بلاده لم تتلق بعد ردًا إيجابيًا واضحًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20230705/الرئيس-البولندي-يأمل-أن-يتم-قبول-أوكرانيا-في-الناتو-1078769478.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعلق على طلب أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو"
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أنه يجب على أوكرانيا أن تلبي معايير "الناتو" مثل الدول الأخرى، حتى يتم قبولها في الحلف.
وأشارت بير إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرّح مرارًا وتكرارًا أن أوكرانيا بحاجة إلى إجراء إصلاحات لتلبية معايير الدول الأعضاء الأخرى في "الناتو" قبل أن تتمكن كييف من الانضمام إلى الحلف.
وشددت على أن أمريكا ما زالت ملتزمة بسياسة "الباب المفتوح" لحلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق، أخبر الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في اجتماع في البيت الأبيض، أنه يتطلع إلى انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي السياق نفسه، قال فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للكتلة في قمة يوليو/ تموز، لتحالف شمال الأطلسي في فيلنيوس.
وأشار أيضًا إلى أن الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل لأن بلاده لم تتلق بعد ردًا إيجابيًا واضحًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.