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السلطات المصرية توضح حقيقة قرار حظر استيراد 23 صنفا
السلطات المصرية توضح حقيقة قرار حظر استيراد 23 صنفا
كشف المرصد الإعلامي الجمركي في مصر عن محاولة جديدة لإثارة البلبلة بين المواطنين عبر بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T19:45+0000
2023-07-05T19:45+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المرصد نفيه لإشاعة أفادت بصدور قرار بحظر استيراد 23 صنفا، وذلك "في إطار حملة التشكيك التي تتبناها الجهات المعادية للوطن، على حد تعبير المرصد".وأوضح المرصد أن "هذا النوع من الحملات يهدف إلى نشر شائعات كاذبة، مثل إصدار منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 شهور، وهو أمر لا يتفق مع الحقيقة".وأضاف المرصد أن إصدار قرارات حظر الاستيراد يخضع لاختصاص وزارة التجارة والصناعة، ولم يصدر أي قرار جديد بحظر الاستيراد.في السياق ذاته، ناشد المرصد المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي.
https://sputnikarabic.ae/20230324/إعلام-البنك-الدولي-لن-يمول-مشروع-استيراد-لبنان-الغاز-من-مصر-1075084544.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

السلطات المصرية توضح حقيقة قرار حظر استيراد 23 صنفا

19:45 GMT 05.07.2023
© Photo / Suez. Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Photo / Suez. Canal Authority
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كشف المرصد الإعلامي الجمركي في مصر عن محاولة جديدة لإثارة البلبلة بين المواطنين عبر بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المرصد نفيه لإشاعة أفادت بصدور قرار بحظر استيراد 23 صنفا، وذلك "في إطار حملة التشكيك التي تتبناها الجهات المعادية للوطن، على حد تعبير المرصد".
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وأوضح المرصد أن "هذا النوع من الحملات يهدف إلى نشر شائعات كاذبة، مثل إصدار منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 شهور، وهو أمر لا يتفق مع الحقيقة".
وأضاف المرصد أن إصدار قرارات حظر الاستيراد يخضع لاختصاص وزارة التجارة والصناعة، ولم يصدر أي قرار جديد بحظر الاستيراد.
في السياق ذاته، ناشد المرصد المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي.
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