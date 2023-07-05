https://sputnikarabic.ae/20230705/العراق-يقترح-على-إيران-التعامل-بالدينار-بدلا-من-الدولار-1078743661.html

العراق يقترح على إيران التعامل بالدينار بدلا من الدولار

العراق يقترح على إيران التعامل بالدينار بدلا من الدولار

قال المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في العراق، إن بغداد اقترحت على طهران التعامل بالدينار بدلا من الدولار، وذلك لتخفيف ضغوط الخزانة الأمريكية على الجانب... 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T07:32+0000

2023-07-05T07:32+0000

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وأوضح عبد الأمير ربيهاوي، الثلاثاء، في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، أن ضغوط الخزانة الأمريكية تمنع العراق من استخدام عملته الرسمية لتحويل الأموال إلى إيران، مما يجبره على استخدام عملة السوق الحرة والتي تختلف بنسبة 10% عن العملة الرسمية وتضر بالتجار الإيرانيين، وفقا لموقع جهان صنعت نيوز.وأضاف "اقترح العراق أن تكون جميع تعاملاتنا المالية في العراق بالدينار. حتى المحلات التركية تشتري وتبيع بالدينار في هذا البلد. فنظرا إلى العقوبات فهذه المسألة في صالح إيران. وبناءً على ذلك، عرضنا على البنك المركزي الإيراني أن يتاجر رجال الأعمال والتجار الإيرانيون بالدينار بدلاً من الدولار".وكان نائب وزير النفط الإيراني مجید تشكني، أكد قبل أيام أن العراق سدد جميع مستحقات الغاز الإيراني رغم وجود صعوبات في تحويل الأموال إلى إيران.وأضاف "لقد سددت وزارة الكهرباء العراقية جميع مطالباتنا المتعلقة بالغاز وهذه الديون الآن صفر، ولكن في بعض الأحيان توجد مشاكل في تحويل الأموال من العراق إلى إيران".

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