https://sputnikarabic.ae/20230625/النفط-الإيرانية-العراق-سدد-دیون-الغاز-بالكامل-1078479486.html
النفط الإيرانية: العراق سدد دیون الغاز بالكامل
النفط الإيرانية: العراق سدد دیون الغاز بالكامل
أعلن نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، مجيد تشنغي، اليوم الأحد، أن وزارة الكهرباء العراقية سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز الإيراني. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T14:33+0000
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وذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات المسؤول الإيراني جاءت على هامش المؤتمر الأول لتقوية المنشآت والتجهيزات الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي في البلاد.وأكد مجيد تشنغي أن "وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف TBI العراقي إلى إيران".وفي سياق متصل، أفاد نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، مجيد تشنغي، بأن تركيا طلبت تمديد عقد استيراد الغاز من بلاده، مشيرا إلى استمرار مفاوضات تمديد هذا العقد.ويذكر أن ديون بغداد قد بلغت أكثر من 1.6 مليار دولار عن مشتريات الغاز والطاقة الإيرانية وحدها، بين سنتي 2019 و2021.وفي فبراير/ شباط 2019، أبرم البنك المركزي العراقي اتفاقية مع البنك المركزي الإيراني، تسمح لمتعاملي كلا البنكين بفتح حسابات في البلدين، وإجراء معاملاتهم المصرفية بالدينار العراقي واليورو.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي: "لحسن الحظ، تمكنا في العام الماضي وهذا العام، من الحصول على جميع المتأخرات المتعلقة بصادرات الغاز إلى العراق".
https://sputnikarabic.ae/20230524/لماذا-خفضت-إيران-إمدادات-الغاز-إلى-العراق-وما-الرسائل-التي-يحملها-القرار-1077401156.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, أسعار النفط اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, أسعار النفط اليوم
النفط الإيرانية: العراق سدد دیون الغاز بالكامل
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أعلن نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، مجيد تشنغي، اليوم الأحد، أن وزارة الكهرباء العراقية سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز الإيراني.
وذكرت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات المسؤول الإيراني جاءت على هامش المؤتمر الأول لتقوية المنشآت والتجهيزات الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي في البلاد.
وأكد مجيد تشنغي أن "وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز
، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف TBI العراقي إلى إيران".
وفي سياق متصل، أفاد نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، مجيد تشنغي، بأن تركيا طلبت تمديد عقد استيراد الغاز من بلاده، مشيرا إلى استمرار مفاوضات تمديد هذا العقد.
ويذكر أن ديون بغداد قد بلغت أكثر من 1.6 مليار دولار عن مشتريات الغاز والطاقة الإيرانية وحدها، بين سنتي 2019 و2021.
وفي فبراير/ شباط 2019، أبرم البنك المركزي العراقي اتفاقية مع البنك المركزي الإيراني
، تسمح لمتعاملي كلا البنكين بفتح حسابات في البلدين، وإجراء معاملاتهم المصرفية بالدينار العراقي واليورو.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي: "لحسن الحظ، تمكنا في العام الماضي وهذا العام، من الحصول على جميع المتأخرات المتعلقة بصادرات الغاز إلى العراق".