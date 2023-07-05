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تونس... إيقاف عشرات المهاجرين الأفارقة في صفاقس بعد مقتل مواطن
تونس... إيقاف عشرات المهاجرين الأفارقة في صفاقس بعد مقتل مواطن
أوقفت السلطات التونسية عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بعد مناوشات مع سكان عدد من أحياء ولاية صفاقس جنوبي البلاد، إثر مقتل مواطن. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T13:46+0000
2023-07-05T13:46+0000
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وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن الوحدات الأمنية "قامت بعمليات تجميع لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بعدد من مناطق صفاقس ونقلهم على متن حافلات نحو مقرّ إقليم الأمن الوطني بصفاقس في انتظار اتّخاذ قرار في شأنهم".وجاء ذلك بعدما شهد عدد من أحياء الولاية، حالة احتقان، أمس الثلاثاء، بسبب جريمة قتل ذهب ضحيتها مواطن تونسي (41 عاما) إثر تعرضه للطعن بسكين من قبل مهاجر غير نظامي.ونقلت الإذاعة عن طارق مهدي النائب في البرلمان عن دائرة ساقية الدائر، إحدى مدن الولاية، أن كاميرات المراقبة أظهرت أنّ ثلاثة أشخاص من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا وراء الحادثة، حيث عمد أحدهم إلى توجيه طعنة للضحيّة ثم لاذوا بالفرار.وأضاف مهدي أن عددا من أبناء المنطقة تجمعوا بعد ذلك استنكارا للجريمة وطالبوا بإجلاء المهاجرين غير النظاميين من منطقتهم، كما "قام عدد منهم بالإمساك ببعض المهاجرين وتسليمهم إلى الوحدات الأمنية مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم".وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد لدى اجتماعه بوزير الداخلية كمال الفقي، أنّ تونس "دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلاّ وفق قوانينها، كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الأفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها".وتتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة إلى مدينة صفاقس، رغبةً منهم في اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230704/قيس-سعيد-لا-نقبل-أن-تكون-تونس-منطقة-عبور-أو-أرضا-لتوطين-الوافدين-عليها-1078738340.html
https://sputnikarabic.ae/20230514/تونس-إحباط-4-عمليات-هجرة-غير-شرعية-وإنقاذ-107-من-المهاجرين-1077016455.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

تونس... إيقاف عشرات المهاجرين الأفارقة في صفاقس بعد مقتل مواطن

13:46 GMT 05.07.2023
© Photo / Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociauxمهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء مهددون بالترحيل من تونس
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء مهددون بالترحيل من تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Photo / Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
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أوقفت السلطات التونسية عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بعد مناوشات مع سكان عدد من أحياء ولاية صفاقس جنوبي البلاد، إثر مقتل مواطن.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن الوحدات الأمنية "قامت بعمليات تجميع لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بعدد من مناطق صفاقس ونقلهم على متن حافلات نحو مقرّ إقليم الأمن الوطني بصفاقس في انتظار اتّخاذ قرار في شأنهم".
وجاء ذلك بعدما شهد عدد من أحياء الولاية، حالة احتقان، أمس الثلاثاء، بسبب جريمة قتل ذهب ضحيتها مواطن تونسي (41 عاما) إثر تعرضه للطعن بسكين من قبل مهاجر غير نظامي.
الرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
قيس سعيد: لا نقبل أن تكون تونس منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها
أمس, 19:52 GMT
ونقلت الإذاعة عن طارق مهدي النائب في البرلمان عن دائرة ساقية الدائر، إحدى مدن الولاية، أن كاميرات المراقبة أظهرت أنّ ثلاثة أشخاص من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا وراء الحادثة، حيث عمد أحدهم إلى توجيه طعنة للضحيّة ثم لاذوا بالفرار.
وأضاف مهدي أن عددا من أبناء المنطقة تجمعوا بعد ذلك استنكارا للجريمة وطالبوا بإجلاء المهاجرين غير النظاميين من منطقتهم، كما "قام عدد منهم بالإمساك ببعض المهاجرين وتسليمهم إلى الوحدات الأمنية مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم".
وصول مهاجرين من سوريا إلى جزيرة يونانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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14 مايو, 12:51 GMT
وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد لدى اجتماعه بوزير الداخلية كمال الفقي، أنّ تونس "دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلاّ وفق قوانينها، كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الأفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها".
وتتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة إلى مدينة صفاقس، رغبةً منهم في اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا.
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