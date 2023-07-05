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https://sputnikarabic.ae/20230705/ضابط-مخابرات-يكشف-عن-مصير-مأساوي-لزيلينسكي-1078760641.html
ضابط مخابرات يكشف عن مصير مأساوي لزيلينسكي
ضابط مخابرات يكشف عن مصير مأساوي لزيلينسكي
أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من المقرر إسقاطها بعد تجريد البلاد من النازية وانتصار روسيا. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T13:37+0000
2023-07-05T13:37+0000
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وأشار الخبير إلى أن "الحرب ستنتهي بشروط روسيا"، معتبرًا أنه لم يعد بإمكان روسيا الوثوق بنظام كييف لدعم أي اتفاق سلام، وبعد هزيمة الجيش الأوكراني ستنزع موسكو سلاح أوكرانيا وتطيح بحكومة زيلينسكي.واختتم ريتر بالقول: "بالنسبة للأوكرانيين، كل شيء سوف لن يسير على ما يرام ولن ينتهي هذا الأمر بشكل جيد بالنسبة لزيلينسكي ولا يوجد شيء يمكنهم فعله لحل هذا الوضع لقد ذهبوا بعيدًا جدًا وارتكبوا الكثير من الفظائع".وفي وقت سابق، صرح المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لتدمير جيشه تمامًا من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230705/مخاوف-زيلينسكي-تسبب-تخبطا-وتراجعا-في-تصريحات-طبيب-يدعو-إلى-ممارسات-انتقامية-من-الأسرى-الروس-1078756160.html
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ضابط مخابرات يكشف عن مصير مأساوي لزيلينسكي

13:37 GMT 05.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من المقرر إسقاطها بعد تجريد البلاد من النازية وانتصار روسيا.
وأشار الخبير إلى أن "الحرب ستنتهي بشروط روسيا"، معتبرًا أنه لم يعد بإمكان روسيا الوثوق بنظام كييف لدعم أي اتفاق سلام، وبعد هزيمة الجيش الأوكراني ستنزع موسكو سلاح أوكرانيا وتطيح بحكومة زيلينسكي.
واختتم ريتر بالقول: "بالنسبة للأوكرانيين، كل شيء سوف لن يسير على ما يرام ولن ينتهي هذا الأمر بشكل جيد بالنسبة لزيلينسكي ولا يوجد شيء يمكنهم فعله لحل هذا الوضع لقد ذهبوا بعيدًا جدًا وارتكبوا الكثير من الفظائع".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
مخاوف زيلينسكي تسبب تخبطا في تصريحات طبيب يدعو إلى ممارسات انتقامية من الأسرى الروس
11:56 GMT
وفي وقت سابق، صرح المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لتدمير جيشه تمامًا من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.
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