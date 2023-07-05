https://sputnikarabic.ae/20230705/ضابط-مخابرات-يكشف-عن-مصير-مأساوي-لزيلينسكي-1078760641.html

ضابط مخابرات يكشف عن مصير مأساوي لزيلينسكي

ضابط مخابرات يكشف عن مصير مأساوي لزيلينسكي

أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من المقرر إسقاطها بعد تجريد البلاد من النازية وانتصار روسيا. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T13:37+0000

2023-07-05T13:37+0000

2023-07-05T13:37+0000

العالم

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وأشار الخبير إلى أن "الحرب ستنتهي بشروط روسيا"، معتبرًا أنه لم يعد بإمكان روسيا الوثوق بنظام كييف لدعم أي اتفاق سلام، وبعد هزيمة الجيش الأوكراني ستنزع موسكو سلاح أوكرانيا وتطيح بحكومة زيلينسكي.واختتم ريتر بالقول: "بالنسبة للأوكرانيين، كل شيء سوف لن يسير على ما يرام ولن ينتهي هذا الأمر بشكل جيد بالنسبة لزيلينسكي ولا يوجد شيء يمكنهم فعله لحل هذا الوضع لقد ذهبوا بعيدًا جدًا وارتكبوا الكثير من الفظائع".وفي وقت سابق، صرح المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لتدمير جيشه تمامًا من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230705/مخاوف-زيلينسكي-تسبب-تخبطا-وتراجعا-في-تصريحات-طبيب-يدعو-إلى-ممارسات-انتقامية-من-الأسرى-الروس-1078756160.html

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