https://sputnikarabic.ae/20230705/ضابط-مخابرات-يكشف-عن-مصير-مأساوي-لزيلينسكي-1078760641.html
ضابط مخابرات يكشف عن مصير مأساوي لزيلينسكي
ضابط مخابرات يكشف عن مصير مأساوي لزيلينسكي
أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من المقرر إسقاطها بعد تجريد البلاد من النازية وانتصار روسيا. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T13:37+0000
2023-07-05T13:37+0000
2023-07-05T13:37+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104462/91/1044629102_0:158:2771:1717_1920x0_80_0_0_060ce664ba06f67c3d849319ab2cc5e9.jpg
وأشار الخبير إلى أن "الحرب ستنتهي بشروط روسيا"، معتبرًا أنه لم يعد بإمكان روسيا الوثوق بنظام كييف لدعم أي اتفاق سلام، وبعد هزيمة الجيش الأوكراني ستنزع موسكو سلاح أوكرانيا وتطيح بحكومة زيلينسكي.واختتم ريتر بالقول: "بالنسبة للأوكرانيين، كل شيء سوف لن يسير على ما يرام ولن ينتهي هذا الأمر بشكل جيد بالنسبة لزيلينسكي ولا يوجد شيء يمكنهم فعله لحل هذا الوضع لقد ذهبوا بعيدًا جدًا وارتكبوا الكثير من الفظائع".وفي وقت سابق، صرح المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لتدمير جيشه تمامًا من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230705/مخاوف-زيلينسكي-تسبب-تخبطا-وتراجعا-في-تصريحات-طبيب-يدعو-إلى-ممارسات-انتقامية-من-الأسرى-الروس-1078756160.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104462/91/1044629102_136:0:2635:1874_1920x0_80_0_0_596b4e506123a1cdfd792d74c52f2f68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ضابط مخابرات يكشف عن مصير مأساوي لزيلينسكي
تابعنا عبر
أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من المقرر إسقاطها بعد تجريد البلاد من النازية وانتصار روسيا.
وأشار الخبير إلى أن "الحرب ستنتهي بشروط روسيا"، معتبرًا أنه لم يعد بإمكان روسيا الوثوق بنظام كييف لدعم أي اتفاق سلام، وبعد هزيمة الجيش الأوكراني ستنزع موسكو سلاح أوكرانيا وتطيح بحكومة زيلينسكي.
واختتم ريتر بالقول: "بالنسبة للأوكرانيين، كل شيء سوف لن يسير على ما يرام ولن ينتهي هذا الأمر بشكل جيد بالنسبة لزيلينسكي ولا يوجد شيء يمكنهم فعله لحل هذا الوضع لقد ذهبوا بعيدًا جدًا وارتكبوا الكثير من الفظائع".
وفي وقت سابق، صرح المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لتدمير جيشه تمامًا من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.