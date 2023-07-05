https://sputnikarabic.ae/20230705/مجلس-العلاقات-الإسلامية-الأمريكية-يدعو-بايدن-لإدانة-حرق-القرآن-1078773954.html
مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية يدعو بايدن لإدانة حرق القرآن
مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية يدعو بايدن لإدانة حرق القرآن
دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في البلاد ، اليوم الأربعاء، الرئيس جو بايدن، ورئيس وزراء السويد أولف... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T20:42+0000
2023-07-05T20:42+0000
2023-07-05T20:42+0000
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كما أعرب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، عن تضامنه مع الجالية المسلمة السويدية "التي واجهت خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والتمييز الظالم في السنوات الأخيرة".وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، في البيان: "ننضم إلى المنظمات المدنية الإسلامية والزعماء الدينيين والدول في جميع أنحاء العالم في إدانة حرق القرآن الكريم الذي حدث في السويد الأسبوع الماضي".وأضاف: "نحث رئيس الوزراء السويدي على التنصل بوضوح من مثل هذا التطرف المعادي للمسلمين خلال زيارته للبيت الأبيض اليوم، ونحث الرئيس بايدن على فعل الشيء نفسه".ومضى عوض: "إننا نقف متضامنين مع الجالية المسلمة السويدية والمجتمع المسلم الأوروبي الأوسع وهم يواجهون التهديد المستمر المتمثل في كراهية الأجانب والعنصرية والتعصب الأعمى ضد المسلمين".وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
https://sputnikarabic.ae/20230703/بابا-الفاتيكان-عن-حرق-المصحف-في-السويد-الحرية-لا-تعني-الإساءة-للآخر-1078677393.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية يدعو بايدن لإدانة حرق القرآن
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دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في البلاد ، اليوم الأربعاء، الرئيس جو بايدن، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون- الذي يجتمع اليوم مع الرئيس في واشنطن ـ إلى "التنصل بوضوح من التعصب ضد المسلمين وإدانة حرق القرآن الذي حدث في السويد الأسبوع الماضي".
كما أعرب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في بيان
نشره على موقعه الإلكتروني، عن تضامنه مع الجالية المسلمة السويدية "التي واجهت خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والتمييز الظالم في السنوات الأخيرة".
وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، في البيان: "ننضم إلى المنظمات المدنية الإسلامية والزعماء الدينيين والدول في جميع أنحاء العالم في إدانة حرق القرآن الكريم
الذي حدث في السويد الأسبوع الماضي".
وأضاف: "نحث رئيس الوزراء السويدي
على التنصل بوضوح من مثل هذا التطرف المعادي للمسلمين خلال زيارته للبيت الأبيض اليوم، ونحث الرئيس بايدن على فعل الشيء نفسه".
ومضى عوض: "إننا نقف متضامنين مع الجالية المسلمة السويدية والمجتمع المسلم الأوروبي الأوسع وهم يواجهون التهديد المستمر المتمثل في كراهية الأجانب والعنصرية والتعصب الأعمى ضد المسلمين".
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.