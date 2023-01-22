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https://sputnikarabic.ae/20230122/رئيس-وزراء-السويد-حرق-المصحف-عمل-غير-محترم-لكن-لا-ينتهك-القانون-1072573550.html
رئيس وزراء السويد: حرق المصحف عمل غير محترم لكن لا ينتهك القانون
رئيس وزراء السويد: حرق المصحف عمل غير محترم لكن لا ينتهك القانون
أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الأحد، حرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
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ووصف رئيس الوزراء ما حدث بأنه عمل "غير محترم"، على الرغم من إقراره بأنه لا ينتهك القانون.كتب رئيس الوزراء على تويتر: "حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون مناسبا".ويوم أمس السبت، قام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة.وأثار هذا العمل إدانة العديد من الدول العربية والإسلامية في مقدمتها تركيا والكويت ومصر والإمارات.
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السويد, حرق, أخبار العالم الآن
السويد, حرق, أخبار العالم الآن

رئيس وزراء السويد: حرق المصحف عمل غير محترم لكن لا ينتهك القانون

12:47 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 22.01.2023)
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERYرئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون
رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERY
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أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الأحد، حرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
ووصف رئيس الوزراء ما حدث بأنه عمل "غير محترم"، على الرغم من إقراره بأنه لا ينتهك القانون.
كتب رئيس الوزراء على تويتر: "حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون مناسبا".
وأضاف قائلا: "حرق الكتب المقدسة بالنسبة للكثيرين عمل غير محترم للغاية. أريد أن أعبر عن تعاطفي مع كل المسلمين الذين ساءهم ما حدث في ستوكهولم اليوم".
ويوم أمس السبت، قام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة.
وأثار هذا العمل إدانة العديد من الدول العربية والإسلامية في مقدمتها تركيا والكويت ومصر والإمارات.
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