رئيس وزراء السويد: حرق المصحف عمل غير محترم لكن لا ينتهك القانون
12:47 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 22.01.2023)
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERYرئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERY
أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الأحد، حرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
ووصف رئيس الوزراء ما حدث بأنه عمل "غير محترم"، على الرغم من إقراره بأنه لا ينتهك القانون.
كتب رئيس الوزراء على تويتر: "حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون مناسبا".
وأضاف قائلا: "حرق الكتب المقدسة بالنسبة للكثيرين عمل غير محترم للغاية. أريد أن أعبر عن تعاطفي مع كل المسلمين الذين ساءهم ما حدث في ستوكهولم اليوم".
Freedom of expression is a fundamental part of democracy. But what is legal is not necessarily appropriate. Burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act. I want to express my sympathy for all Muslims who are offended by what has happened in Stockholm today.— SwedishPM (@SwedishPM) January 21, 2023
ويوم أمس السبت، قام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة.
وأثار هذا العمل إدانة العديد من الدول العربية والإسلامية في مقدمتها تركيا والكويت ومصر والإمارات.