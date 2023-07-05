عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230705/مصر-تسترد-من-سويسرا-قطعة-أثرية-تعود-لـ-رمسيس-الثاني-1078770207.html
مصر تسترد من سويسرا قطعة أثرية تعود لـ "رمسيس الثاني"
مصر تسترد من سويسرا قطعة أثرية تعود لـ "رمسيس الثاني"
أعلنت مصر، مساء اليوم الأربعاء، عن استعادة قطعة أثرية مهمة لجزء من رأس تمثال رمسيس الثاني يعود تاريخه لأكثر من 3400 عام، وتم تهريبها بطريقة غير شرعية إلى... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T18:28+0000
2023-07-05T18:28+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104516/32/1045163288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc1d34f683a7e74a908f813adeb5ed37.jpg
وقال بيان للخارجية المصرية إن سفارة القاهرة لدى برن تسلمت القطعة الأثرية التي تعود للعهد الفرعوني.وأوضح البيان أن الحديث يدور عن "إحدى القطع الأثرية الهامة، وهي مجسم لجزء من رأس رمسيس الثاني والذي خرج من الموقع الأثري بأبيدوس بطريقة غير شرعية، ويعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عاماً".وحكم رمسيس الثاني مصر في الفترة بين 1279 – 1213 ق.م، ويوصف بأنه الفرعون الأقوى والأكثر شهرة في تاريخ مصر القديم.وبحسب البيان: "يأتي ذلك ليعكس أيضاً استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين السفارة المصرية في برن والمكتب الفيدرالي السويسري للثقافة".وأشار إلى أن هذا التعاون قد أسفر عن "استلام السفارة 7 قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة في أغسطس (آب) 2021، ثم استلام تمثال أثري آخر من البرونز للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل في سبتمبر(أيلول) 2022، فضلاً عن 28 قطعة أثرية أخرى".وكانت السفارة السويسرية لدى القاهرة قالت، يوم الأثنين الماضي، في بيان نشرته على تويتر: "النحت الحجري للفرعون رمسيس الثاني هو جزء من تمثال جماعي حيث يجلس الملك بجانب آلهة مصرية مختلفة".وأوضحت أن القطعة "سُرقت بين نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من معبد رمسيس الثاني في أبيدوس في مصر، وانتقلت عبر دول مختلفة قبل أن تصل إلى سويسرا".
https://sputnikarabic.ae/20230102/مسؤول-مصري-لـسبوتنيك-لن-نفرط-في-أي-قطعة-أثرية-خرجت-من-البلاد-بطريقة-غير-شرعية-1071848040.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104516/32/1045163288_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e5dce6ced9249194cb2aad7aaa8dabe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار, العالم

مصر تسترد من سويسرا قطعة أثرية تعود لـ "رمسيس الثاني"

18:28 GMT 05.07.2023
© AFP 2023 / Khaled Desouki تعقيم تمثال رمسيس الثاني ضد فيروس "كورونا" في المتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.
 تعقيم تمثال رمسيس الثاني ضد فيروس كورونا في المتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / Khaled Desouki
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت مصر، مساء اليوم الأربعاء، عن استعادة قطعة أثرية مهمة لجزء من رأس تمثال رمسيس الثاني يعود تاريخه لأكثر من 3400 عام، وتم تهريبها بطريقة غير شرعية إلى سويسرا.
وقال بيان للخارجية المصرية إن سفارة القاهرة لدى برن تسلمت القطعة الأثرية التي تعود للعهد الفرعوني.
وأوضح البيان أن الحديث يدور عن "إحدى القطع الأثرية الهامة، وهي مجسم لجزء من رأس رمسيس الثاني والذي خرج من الموقع الأثري بأبيدوس بطريقة غير شرعية، ويعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عاماً".
وحكم رمسيس الثاني مصر في الفترة بين 1279 – 1213 ق.م، ويوصف بأنه الفرعون الأقوى والأكثر شهرة في تاريخ مصر القديم.
وبحسب البيان: "يأتي ذلك ليعكس أيضاً استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين السفارة المصرية في برن والمكتب الفيدرالي السويسري للثقافة".
مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يشاهد الكتابة الهيروغليفية داخل قبر تم اكتشافه مؤخرًا بالقرب من الهرم المدرج الشهير، في سقارة، جنوب القاهرة، مصر، 19 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
مسؤول مصري لـ"سبوتنيك": لن نفرط في أي قطعة أثرية خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية
2 يناير, 12:09 GMT
وأشار إلى أن هذا التعاون قد أسفر عن "استلام السفارة 7 قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة في أغسطس (آب) 2021، ثم استلام تمثال أثري آخر من البرونز للمعبودة إيزيس تحمل حورس الطفل في سبتمبر(أيلول) 2022، فضلاً عن 28 قطعة أثرية أخرى".
وكانت السفارة السويسرية لدى القاهرة قالت، يوم الأثنين الماضي، في بيان نشرته على تويتر: "النحت الحجري للفرعون رمسيس الثاني هو جزء من تمثال جماعي حيث يجلس الملك بجانب آلهة مصرية مختلفة".
وأوضحت أن القطعة "سُرقت بين نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من معبد رمسيس الثاني في أبيدوس في مصر، وانتقلت عبر دول مختلفة قبل أن تصل إلى سويسرا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Частично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:55 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала