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https://sputnikarabic.ae/20230705/معركة-كورسك-المعركة-التي-حددت-مسار-ونتائج-الحرب-العالمية-الثانية-1078756512.html
معركة كورسك... المعركة التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية
معركة كورسك... المعركة التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية
يصادف اليوم، الموافق 5 يوليو/ تموز، ذكرى اندلاع "معركة كورسك" في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T12:06+0000
2023-07-05T12:06+0000
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رصد عسكري
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
الجيش الروسي
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معركة كورسك تعتبر من المعارك التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية جرت ما بين 5 يوليو/ تموز عام 1943 و23 أغسطس/ آب بين قوات الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية قرب مدينة كورسك (450 كلم جنوب غرب موسكو)، وشهدت وقوع أكبر معركة دبابات في التاريخ وهي معركة بروخوروفكا.وبهذه المناسبة، أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح التسلسل الزمني لأحداث معركة كورسك وتوازن القوى لكلا الطرفين في تلك المعركة.
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انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, الجيش الروسي
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, الجيش الروسي

معركة كورسك... المعركة التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية

12:06 GMT 05.07.2023
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يصادف اليوم، الموافق 5 يوليو/ تموز، ذكرى اندلاع "معركة كورسك" في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
معركة كورسك تعتبر من المعارك التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية جرت ما بين 5 يوليو/ تموز عام 1943 و23 أغسطس/ آب بين قوات الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية قرب مدينة كورسك (450 كلم جنوب غرب موسكو)، وشهدت وقوع أكبر معركة دبابات في التاريخ وهي معركة بروخوروفكا.
وبهذه المناسبة، أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح التسلسل الزمني لأحداث معركة كورسك وتوازن القوى لكلا الطرفين في تلك المعركة.
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