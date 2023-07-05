https://sputnikarabic.ae/20230705/مقتل-ما-لا-يقل-عن-24-شخصا-بعد-تسرب-لغاز-سام-في-جنوب-أفريقيا-1078774721.html

مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا بعد تسرب لغاز "سام" في جنوب أفريقيا

مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا بعد تسرب لغاز "سام" في جنوب أفريقيا

ذكرت خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا، في وقت متأخر يوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 24 شخصًا، بينهم أطفال، لقوا حتفهم بسبب استنشاق الغاز في نشاط يُشتبه في أنه تعدين... 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T23:02+0000

2023-07-05T23:02+0000

2023-07-05T23:02+0000

جنوب أفريقيا

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وقال المتحدث باسم خدمات إدارة الكوارث والطوارئ في إكوروليني، وليام نتلادي، الذي يتواجد في الموقع، إن خدمات الطوارئ تلقت اتصالًا حوالي الساعة 8 مساءً بتوقيت غرينتش لما تم الإبلاغ عنه على أنه انفجار غاز، ولكن عند وصولهم اكتشفوا أنه "تسرب غاز من أسطوانة" تحتوي على "غاز سام"، بحسب هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية.وأضاف المتحدث أن النساء والأطفال من بين الضحايا، موضحا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذا يمكن أن يكون مرتبطًا بنشاط تعدين غير قانوني في المنطقة.وتابع: "تستمر عمليات البحث والإنقاذ في الموقع للبحث عن المزيد من الجثث المحتملة"، لافتا أنه لم يتم نقل أي شخص إلى المستشفى.يشار إل أن الكارثة وقعت بالقرب من منطقة بوكسبورغ شرق جوهانسبرغ.

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