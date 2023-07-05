https://sputnikarabic.ae/20230705/واشنطن-تدعو-تركيا-لدعم-انضمام-السويد-للناتو-قبيل-قمة-الحلف-1078774457.html

واشنطن تدعو تركيا لدعم انضمام السويد للناتو قبيل قمة الحلف

واشنطن تدعو تركيا لدعم انضمام السويد للناتو قبيل قمة الحلف

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين، خلال محادثته مع نظيره التركي هاكان فيدان، قبيل قمة الناتو، أكد بشدة أهمية دعم أنقرة لانضمام السويد إلى... 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T22:08+0000

2023-07-05T22:08+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية: "أكد الوزير بلينكين على أهمية تعزيز وحدة الناتو في هذا الوقت الصعب، ودعا تركيا إلى دعم انضمام السويد إلى الحلف في الوقت الحالي".وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/ أيار من العام الماضي، بطلب للانضمام إلى التحالف الذي يتطلب موافقة جميع أعضائه وإجراءات معينة.في قمة مدريد في نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي، وافقت جميع دول الناتو على انضمام السويد وفنلندا، ثم بدأت عملية المصادقة على الطلبات على مستوى البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء.وكانت فنلندا أول من اتبعت هذا المسار وأصبحت رسميًا العضو الحادي والثلاثين في الناتو، في 4 أبريل/ نيسان الماضي.ومنعت تركيا في البداية عملية تقديم الطلبات، ولكن في 29 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية، وفقًا للأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ورفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة.حتى بداية العام الحالي، تم التصديق على طلبات السويد وفنلندا من قبل 28 دولة، من أصل 30 دولة في الناتو، ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر في الطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.

https://sputnikarabic.ae/20230627/السويد-تناقش-انضمامها-لـالناتو-مع-فنلندا-وتركيا-في-بروكسل-الأسبوع-المقبل-1078553063.html

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السويد, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم