https://sputnikarabic.ae/20230705/-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1078774846.html
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أنحاء أوكرانيا، تحذيرا من غارات جوية روسية. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T23:16+0000
2023-07-05T23:16+0000
2023-07-05T23:27+0000
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ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية على جميع أنحاء أوكرانيا.وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن حالة الطوارئ في كييف العاصمة و11 منطقة أخرى في أوكرانيا. ووفقًا لبيانات الخريطة، تم إطلاق إشارة الطوارئ لأول مرة في منطقة دنيبروبتروفسك في تمام الساعة 0:46.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1078463987.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
23:16 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 23:27 GMT 05.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أنحاء أوكرانيا، تحذيرا من غارات جوية روسية.
ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية على جميع أنحاء أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن حالة الطوارئ في كييف العاصمة و11 منطقة أخرى في أوكرانيا. ووفقًا لبيانات الخريطة، تم إطلاق إشارة الطوارئ لأول مرة في منطقة دنيبروبتروفسك في تمام الساعة 0:46.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية ب
دأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.