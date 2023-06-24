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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1078463987.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات من أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات من أوكرانيا
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء السبت، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات بأوكرانيا. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T22:04+0000
2023-06-24T22:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
خاركوف
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وفي أجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها سلطات كييف.وفقًا لبيانات الخرائط، تم الإعلان عن الإنذار في هذه المقاطعات حوالي الساعة 22.50 (يتزامن مع توقيت موسكو).يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230624/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078442227.html
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, خاركوف, روسيا
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, خاركوف, روسيا

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات من أوكرانيا

22:04 GMT 24.06.2023
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مساء السبت، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات بأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وفي أجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها سلطات كييف.
وفقًا لبيانات الخرائط، تم الإعلان عن الإنذار في هذه المقاطعات حوالي الساعة 22.50 (يتزامن مع توقيت موسكو).
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
13:19 GMT
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
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