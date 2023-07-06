إعلام: نادي سعودي يعرض مبلغا خياليا لاستقطاب محرز
© AFP 2023 / OLI SCARFFالجزائري رياض محرز
© AFP 2023 / OLI SCARFF
أبلغت أوساط رياضية عن موافقة الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، على الانتقال إلى أحد نوادي المملكة العربية السعودية براتب شهري يزيد عن مليوني دولار.
ولكن الجناح الجزائري لن يجبر على الخروج من السيتي بعد فوزه بالثلاثية تحت قيادة بيب غوارديولا حسب موقع موقع "سبورتس زون" الرياضي.
وكان محرز ذو الـ32 عامًا، لاعبًا رئيسيًا لسيتي منذ انتقاله مقابل 60 مليون جنيه إسترليني من ليستر سيتي في عام 2018.
وسجل اللاعب الجزائري الدولي في 78 مناسبة في 236 مباراة على أرض ملعب الإمارات، وفاز بأربعة ألقاب محلية ولقب دوري أبطال أوروبا.
⚡️FLASH ZONE ⚽️— SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 4, 2023
Riyad Mahrez s’est mis d’accord avec le PIF pour rejoindre le championnat saoudien avec à la clé un salaire annuel proche de 25M€ par an et l’a annoncé à la direction anglaise.
▫️Le joueur ne compte pas aller au bras de fer, mais il espère tout de même que les… https://t.co/LmUO3UdpG7 pic.twitter.com/ioSiLS9ryy
وذكر سبورتس زون أن الأهلي قدم الآن لمحرز عقدًا مذهلاً بقيمة 410 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع (1640000 جنيه استرليني في الشهر، أكثر من مليوني دولار أمريكي) بعد الاتصال الأولي في الشهر الماضي.
ويحرص المهاجم (حسب الموقع) على الانتقال إلى الشرق الأوسط، إيمانًا منه بأن الوقت مناسب للمضي قدمًا، وقد وافق بالفعل على الشروط الشخصية.
لكن مستقبل محرز الآن يقع في أيدي السيتي، حيث ورد أن غوارديولا حريص على الاحتفاظ به، خصوصا أن زميله في الفريق برناردو سيلفا تلقى عرضا مغريا أيضًا بانتقال ضخم إلى المملكة العربية السعودية.