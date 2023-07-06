https://sputnikarabic.ae/20230706/البحرية-الأمريكية-الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-سفينة-تجارية-في-الخليج-1078812355.html
البحرية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تجارية في الخليج
البحرية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تجارية في الخليج
أعلن المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيم هاوكينز، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية في الخليج، مشيرًا إلى أن... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T18:59+0000
2023-07-06T18:59+0000
2023-07-06T18:59+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال هاوكينز إن "البحرية الأمريكية نشرت قطعا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب". وأضاف: "في النهاية، قدرت القيادة المركزية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل".وتابع المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي: "تظل القوات الأمريكية يقظة ومستعدة لحماية حقوق الملاحة المشروعة في الممرات المائية المهمة بالشرق الأوسط".وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها أحبطت محاولة للبحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتين، حيث أطلقت سفينة تابعة للبحرية الإيرانية النار على إحدى الناقلتين قبالة سواحل سلطنة عمان.وكانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق، أن محاولة السيطرة على الناقلة "ريتشموند فوياجر" تمت وفقا لأمر قضائي، بعد اصطدامها بسفينة إيرانية في خليج عمان وإحداث أضرار بها، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.وذكر مركز البحث والإنقاذ البحري في إقليم هرمزجان بإيران، أن ناقلة نفط ترفع علم جزر الباهاما اسمها "ريتشموند فوياجر" اصطدمت بسفينة إيرانية تقل 7 من أفراد الطاقم، مما أدى إلى إصابة 5 بجروح خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230706/إيران-تحتجز-ناقلة-نفط-بعد-اصطدامها-بسفينة-في-خليج-عمان-وإصابة-5-من-طاقمها-1078783008.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البحرية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تجارية في الخليج
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أعلن المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيم هاوكينز، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية في الخليج، مشيرًا إلى أن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.
القاهرة - سبوتنيك. وقال هاوكينز إن "البحرية الأمريكية
نشرت قطعا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب".
وأضاف: "في النهاية، قدرت القيادة المركزية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل".
وتابع المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي: "تظل القوات الأمريكية يقظة ومستعدة لحماية حقوق الملاحة المشروعة في الممرات المائية المهمة بالشرق الأوسط".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها أحبطت محاولة للبحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتين، حيث أطلقت سفينة تابعة للبحرية الإيرانية النار على إحدى الناقلتين قبالة سواحل سلطنة عمان.
وكانت إيران
قد أعلنت، في وقت سابق، أن محاولة السيطرة على الناقلة "ريتشموند فوياجر" تمت وفقا لأمر قضائي، بعد اصطدامها بسفينة إيرانية في خليج عمان وإحداث أضرار بها، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.
وذكر مركز البحث والإنقاذ البحري في إقليم هرمزجان بإيران، أن ناقلة نفط ترفع علم جزر الباهاما اسمها "ريتشموند فوياجر" اصطدمت بسفينة إيرانية تقل 7 من أفراد الطاقم، مما أدى إلى إصابة 5 بجروح خطيرة.