https://sputnikarabic.ae/20230706/البرلمان-البولندي-يناقش-التصويت-على-حجب-الثقة-عن-وزير-الدفاع-1078814168.html
البرلمان البولندي يناقش التصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع
البرلمان البولندي يناقش التصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع
ينظر البرلمان البولندي، يوم الجمعة، في مسألة التصويت على حجب الثقة من وزير الدفاع الوطني، ماريوس بلاشاك، وسيتم تضمين هذا البند في جدول أعمال البرلمان في 7... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T22:14+0000
2023-07-06T22:14+0000
2023-07-06T22:15+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104398/51/1043985170_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8a02807c3d3dcc2537409f799a7e1714.jpg
وبدأت المعارضة، ممثلة في "الائتلاف المدني" وحزب "اليسار"، إجراء تصويت بحجب الثقة ضد بلاشاك، ويشير التفسير إلى أن "الإجراءات التي اتخذها ماريوس بلاشاك في الآونة الأخيرة تظهر بوضوح أنه ليس شخصًا مسؤولًا بما يكفي لشغل منصب وزير الدفاع الوطني في ظل الحرب التي تجري على الحدود البولندية مباشرة".إذ صرح رئيس كتلة "الائتلاف المدني" في البرلمان، بوريس بودكا، للصحفيين بأن "في الأوقات الصعبة، لا يمكن أن يكون الوزير جبانًا غير قادر على الاعتراف بأخطائه".ومع ذلك، يعتقد حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا أن المعارضة ليست لديها الأصوات الكافية لتمرير تصويت حجب الثقة من بلاشاك.وأعلن المتحدث باسم الحكومة، بيتر مولر، للصحفيين أن "القانون والعدالة" لا يزال لديه الأغلبية البرلمانية، قائلا: "لا يوجد تهديد، لأن أغلبيتنا البرلمانية ثابتة، ولن نسمح بإقالة وزير الدفاع الوطني في ظل الصراع العسكري على حدودنا الشرقية".في هذا السياق، يشار بين أمور أخرى إلى قضية الصاروخ الذي سقط في ديسمبر/كانون الأول بالقرب من بيدغوشتش. وحتى الآن، يزعم القادة البولنديون، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع والرئيس، أنهم لم يكونوا على علم بهذا الأمر إلا في أبريل/ نيسان.
https://sputnikarabic.ae/20230215/وزير-الدفاع-البولندي-الناتو-سيوافق-على-توريد-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1073544536.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104398/51/1043985170_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_70a3a7447dd032b09a12eecf59b39721.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
بولندا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
البرلمان البولندي يناقش التصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع
22:14 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 22:15 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
ينظر البرلمان البولندي، يوم الجمعة، في مسألة التصويت على حجب الثقة من وزير الدفاع الوطني، ماريوس بلاشاك، وسيتم تضمين هذا البند في جدول أعمال البرلمان في 7 يوليو.
وبدأت المعارضة، ممثلة في "الائتلاف المدني" وحزب "اليسار"، إجراء تصويت بحجب الثقة ضد بلاشاك، ويشير التفسير إلى أن "الإجراءات التي اتخذها ماريوس بلاشاك في الآونة الأخيرة تظهر بوضوح أنه ليس شخصًا مسؤولًا بما يكفي لشغل منصب وزير الدفاع الوطني في ظل الحرب التي تجري على الحدود البولندية مباشرة".
إذ صرح رئيس كتلة "الائتلاف المدني" في البرلمان، بوريس بودكا، للصحفيين بأن "في الأوقات الصعبة، لا يمكن أن يكون الوزير جبانًا غير قادر على الاعتراف بأخطائه".
ومع ذلك، يعتقد حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا أن المعارضة ليست لديها الأصوات الكافية لتمرير تصويت حجب الثقة من بلاشاك.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، بيتر مولر، للصحفيين أن "القانون والعدالة" لا يزال لديه الأغلبية البرلمانية، قائلا: "لا يوجد تهديد، لأن أغلبيتنا البرلمانية ثابتة، ولن نسمح بإقالة وزير الدفاع الوطني في ظل الصراع العسكري على حدودنا الشرقية".
في هذا السياق، يشار بين أمور أخرى إلى قضية الصاروخ الذي سقط في ديسمبر/كانون الأول
بالقرب من بيدغوشتش. وحتى الآن، يزعم القادة البولنديون، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع والرئيس، أنهم لم يكونوا على علم بهذا الأمر إلا في أبريل/ نيسان.