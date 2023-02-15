https://sputnikarabic.ae/20230215/وزير-الدفاع-البولندي-الناتو-سيوافق-على-توريد-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1073544536.html
وزير الدفاع البولندي: الناتو سيوافق على توريد مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
وزير الدفاع البولندي: الناتو سيوافق على توريد مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك، إنه واثق من أن دول الناتو ستكون قادرة على الاتفاق على توريد مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:45+0000
2023-02-15T09:45+0000
2023-02-15T09:45+0000
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جاء ذلك في حديثه للصحفيين بعد اجتماع لممثلي دول الناتو بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا، أمس الثلاثاء.وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن وزراء دفاع دول الناتو سيناقشون خلال اجتماع أمس مسألة إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16".ووفقا للصحيفة، يتوقع عدد من المسؤولين الأمريكيين أن تمد الولايات المتحدة أوكرانيا بطائرات "إف-16"، أو تسمح للدول التي تمتلكها بإعادة تصديرها إلى كييف، في حال استمرار الصراع في أوكرانيا لفترة أطول.كما أشار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إلى أنه يتوقع مناقشات في بروكسل حول إمكانية تسليم طائرات عسكرية إلى كييف.ولكنه أكد، في الوقت نفسه، أن أولوية لدول الناتو تظل في هذه المرحلة هي توفير المعدات العسكرية التي وعدوا بها بالفعل، بما في ذلك المركبات المدرعة والذخيرة وقطع الغيار والوقود. وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-ضغوط-سرية-في-البنتاغون-لإرسال-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1072830161.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع البولندي: الناتو سيوافق على توريد مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
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قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك، إنه واثق من أن دول الناتو ستكون قادرة على الاتفاق على توريد مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.
جاء ذلك في حديثه
للصحفيين بعد اجتماع لممثلي دول الناتو بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا، أمس الثلاثاء.
ردا على سؤال حول احتمال إمداد كييف بمقاتلات "إف-16"، أجاب بلاشاك: "توصلنا بالفعل إلى توافق في الآراء عدة مرات، لذلك اعتقد أنه يمكننا إبرام مثل هذا الاتفاق الآن".
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن وزراء دفاع دول الناتو سيناقشون خلال اجتماع أمس مسألة إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16".
ووفقا للصحيفة، يتوقع عدد من المسؤولين الأمريكيين أن تمد الولايات المتحدة أوكرانيا بطائرات "إف-16
"، أو تسمح للدول التي تمتلكها بإعادة تصديرها إلى كييف، في حال استمرار الصراع في أوكرانيا لفترة أطول.
كما أشار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إلى أنه يتوقع مناقشات في بروكسل حول إمكانية تسليم طائرات عسكرية إلى كييف.
ولكنه أكد، في الوقت نفسه، أن أولوية لدول الناتو تظل في هذه المرحلة هي توفير المعدات العسكرية التي وعدوا بها بالفعل، بما في ذلك المركبات المدرعة والذخيرة وقطع الغيار والوقود.
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا
مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.