https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الإسرائيلي-لا-يوجد-حادث-أمني-داخل-إسرائيل-وما-جرى-هو-انفجار-خلف-السياج-الأمني-قرب-لبنان-1078781540.html
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد حادث أمني داخل إسرائيل وما جرى هو انفجار خلف السياج الأمني قرب لبنان
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد حادث أمني داخل إسرائيل وما جرى هو انفجار خلف السياج الأمني قرب لبنان
نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T08:17+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "بعد الفحص في جيش الدفاع تبين أنه لا يوجد حادث داخل إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الحديث عن انفجار خلف السياج الأمني بالقرب من قرية الغجر".وكانت مصادر أمنية قد قالت إن "صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية وتحديدا محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقذيفتين مدفعيتين سطقتا في سهل المجيدة".وقالت المصادر إن "صاروخا على الأقل أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل"، كذلك أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قذيفتين أطلقتهما إسرائيل باتجاه جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ من كفر شوبا.وزاد التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل، والذي تركز في الآونة الأخيرة في مزارع شبعا، ليشمل قرية الغجر المتنازع عليها.وندد لبنان بمنع إسرائيل دخول مواطنيه إلى قرية الغجر واتهمها بأنها محاولة ضم وقضم للحقوق، ووصفت الخارجية هذه الخطوات بأنها "خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وقال بيان للخارجية اللبنانية، إن هذا الأمر يخلق واقعًا جديدا على الأرض، ودعا كافة الأطراف الدولية للتدخل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستقرار الجنوب، مطالبا بالضغط على تل أبيب لوقف هذه الخطوات.وطرح البعض تساؤلات عن الأسباب التي دفعت إسرائيل لإثارة هذا الملف وسر التوقيت، ومدى إمكانية أن يشكل نقطة صدام عسكرية جديدة مع لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20230626/حزب-الله-ينشر-مشاهد-إسقاط-الطائرة-المسيرة-الإسرائيلية-جنوبي-لبنان-صور-وفيديو-1078514385.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم
الجيش الإسرائيلي: لا يوجد حادث أمني داخل إسرائيل وما جرى هو انفجار خلف السياج الأمني قرب لبنان
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نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "بعد الفحص في جيش الدفاع تبين أنه لا يوجد حادث داخل إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الحديث عن انفجار خلف السياج الأمني بالقرب من قرية الغجر".
وكانت مصادر أمنية قد قالت إن "صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية وتحديدا محلة بسطرة بين كفرشوبا والماري باتجاه إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقذيفتين مدفعيتين سطقتا في سهل المجيدة".
وقالت المصادر إن "صاروخا على الأقل أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل"، كذلك أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قذيفتين أطلقتهما إسرائيل باتجاه جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ من كفر شوبا.
وزاد التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل
، والذي تركز في الآونة الأخيرة في مزارع شبعا، ليشمل قرية الغجر المتنازع عليها.
وندد لبنان بمنع إسرائيل دخول مواطنيه إلى قرية الغجر واتهمها بأنها محاولة ضم وقضم للحقوق، ووصفت الخارجية هذه الخطوات بأنها "خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
وقال بيان للخارجية اللبنانية، إن هذا الأمر يخلق واقعًا جديدا على الأرض، ودعا كافة الأطراف الدولية للتدخل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستقرار الجنوب
، مطالبا بالضغط على تل أبيب لوقف هذه الخطوات.
وطرح البعض تساؤلات عن الأسباب التي دفعت إسرائيل لإثارة هذا الملف وسر التوقيت، ومدى إمكانية أن يشكل نقطة صدام عسكرية جديدة مع لبنان.