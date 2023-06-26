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"حزب الله" ينشر مشاهد إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية جنوبي لبنان... صور وفيديو
"حزب الله" ينشر مشاهد إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية جنوبي لبنان... صور وفيديو
نشر "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، "مشاهد إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوبي البلاد". 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T14:58+0000
2023-06-26T14:58+0000
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وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "الطائرة المسيرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة"، مشيرًا إلى أن "المسيرة حلّقت على علو متوسط بمدى يصل إلى نحو 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون"، حسب قناة "الميادين".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين جنوبي لبنان.وأكد الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن "إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور"، بحسب موقع قناة "المنار" اللبنانية التابعة للحزب.ونشرت صفحة "قوات الدفاع الإسرائيلية" على "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "خلال نشاط روتيني لقوات الدفاع الإسرائيلية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية قبل فترة وجيزة".
https://sputnikarabic.ae/20230622/الجيش-الإسرائيلي-يتوعد-حزب-الله-سنزيل-الخيام-بالقوة-إذا-فشل-الحوار-في-نهاية-الأمر-1078387942.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي

"حزب الله" ينشر مشاهد إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية جنوبي لبنان... صور وفيديو

14:58 GMT 26.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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نشر "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الاثنين، "مشاهد إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوبي البلاد".
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "الطائرة المسيرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة"، مشيرًا إلى أن "المسيرة حلّقت على علو متوسط بمدى يصل إلى نحو 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون"، حسب قناة "الميادين".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين جنوبي لبنان.
وأكد الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن "إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور"، بحسب موقع قناة "المنار" اللبنانية التابعة للحزب.
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ونشرت صفحة "قوات الدفاع الإسرائيلية" على "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "خلال نشاط روتيني لقوات الدفاع الإسرائيلية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية قبل فترة وجيزة".
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