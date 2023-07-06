https://sputnikarabic.ae/20230706/الرئيس-الصيني-يشدد-على-تعميق-التخطيط-للحرب-والقتال-دخل-العالم-حقبة-جديدة-من-الاضطرابات-والتغيير-1078799501.html

الرئيس الصيني يشدد على تعميق التخطيط للحرب والقتال... "دخل العالم حقبة جديدة من الاضطرابات والتغيير"

الرئيس الصيني يشدد على تعميق التخطيط للحرب والقتال... "دخل العالم حقبة جديدة من الاضطرابات والتغيير"

شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، على فتح آفاق جديدة لتطوير قيادة مسرح الحرب والاستعداد لها. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T13:55+0000

2023-07-06T13:55+0000

2023-07-06T13:55+0000

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وأشار إلى أنه "مع دخول العالم فترة جديدة من الاضطراب والتغيير، فإن الوضع الأمني في الصين يواجه حالة عدم استقرار وعدم يقين متزايدة"، وفقا وكالة "شينخوا" الصينية.جاء ذلك خلال زيارة شي لمقر قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، في مقاطعة جيانغسو، شرقي الصين.كما دعا الرئيس الصيني إلى اليقظة ضد الأخطار المحتملة، والجهود الشاملة للوفاء بواجب القتال المكلف بأوامر المسرح.وناشد "بتعزيز التخطيط للحرب والقتال، وتعزيز نظام القيادة للعمليات المشتركة، وتكثيف التدريب في ظل ظروف قتالية حقيقية لرفع قدرات القوات على القتال والفوز".ولفت إلى أن وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه يجب النظر في القضايا العسكرية، والتعامل معها من منظور سياسي.ودعا إلى تعزيز بناء الحزب من جميع الجوانب، وجعل لجنة الحزب لقيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أكثر قدرة على قيادة الاستعداد القتالي، وبالتالي الوفاء الكامل بالمهام الموكلة من قبل الحزب والشعب.وكان الرئيس الصيني دعا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مواجهة محاولات إثارة حرب باردة جديدة في المنطقة، مشددا على معارضة بلاده لسياسة الثورات الملونة والتدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرى.وأضاف بينغ في كلمته خلال اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون، الذي يعقد برئاسة الهند: "علينا أن نظل يقظين أمام المحاولات الخارجية لإثارة حرب باردة جديدة، وخلق مواجهات تكتلية في المنطقة".وشدد الرئيس الصيني على ضرورة التعاون بدلا من المنافسة، واحترام مصالح جميع الأطراف.

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