https://sputnikarabic.ae/20230706/السودان-الدعم-السريع-تقول-إنها-كبدت-قوات-الجيش-خسائر-فادحة-في-جنوب-دارفور-1078813884.html
السودان... "الدعم السريع" تقول إنها كبدت قوات الجيش خسائر فادحة في جنوب دارفور
السودان... "الدعم السريع" تقول إنها كبدت قوات الجيش خسائر فادحة في جنوب دارفور
قالت قوات "الدعم السريع" السودانية، مساء اليوم الخيمس، إنها كبدت قوات الجيش خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال اشتباكات مسلحة في ولاية جنوب دارفور غربي... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T20:44+0000
2023-07-06T20:44+0000
2023-07-06T20:44+0000
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وقالت القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" في بيان على تويتر: "تصدت قواتنا في ولاية جنوب دارفور بالقرب من منطقة كأس، لمتحرك من قوات الانقلابيين والفلول في طريقه إلى مدينة نيالا".وأضافت أن قواتها كبدت "متحرك مليشيا البرهان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري وسط قوات الفلول واستسلام العشرات منهم، كما تم الاستيلاء على كمية كبيرة من العتاد الحربي والمركبات".ولم تصدر قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أي تعقيب رسمي على ما أوردته قوات "الدعم السريع".ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش السوداني, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش السوداني, الأخبار
السودان... "الدعم السريع" تقول إنها كبدت قوات الجيش خسائر فادحة في جنوب دارفور
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قالت قوات "الدعم السريع" السودانية، مساء اليوم الخيمس، إنها كبدت قوات الجيش خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال اشتباكات مسلحة في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد.
وقالت القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو
"حميدتي" في بيان على تويتر: "تصدت قواتنا في ولاية جنوب دارفور بالقرب من منطقة كأس، لمتحرك من قوات الانقلابيين والفلول في طريقه إلى مدينة نيالا".
وأضافت أن قواتها كبدت "متحرك مليشيا البرهان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري وسط قوات الفلول واستسلام العشرات منهم، كما تم الاستيلاء على كمية كبيرة من العتاد الحربي والمركبات".
ولم تصدر قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أي تعقيب رسمي على ما أوردته قوات "الدعم السريع".
ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري
ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.