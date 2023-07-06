https://sputnikarabic.ae/20230706/اليونيفيل-تدعو-إسرائيل-ولبنان-إلى-ضبط-النفس-بعد-قصف-عبر-الحدود-1078797285.html
"اليونيفيل" تدعو إسرائيل ولبنان إلى ضبط النفس بعد قصف عبر الحدود
"اليونيفيل" تدعو إسرائيل ولبنان إلى ضبط النفس بعد قصف عبر الحدود
أعلنت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الخميس، أنها "رصدت انفجارات بالقرب من المجيدية جنوبي لبنان". 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:38+0000
2023-07-06T13:38+0000
2023-07-06T13:38+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
اليونيفيل
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078795864_0:40:1165:695_1920x0_80_0_0_fdc1ecf66dd2d6855510ef806e32fe59.jpg
وقالت اليونيفيل، في بيان لها، إن "رئيس البعثة وقائدها العام، اللواء أرولدو لاثارو، على اتصال بالسلطات في لبنان وإسرائيل، وآليات الارتباط التي نضطلع بها تعمل بشكل كامل لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة الحدودية"، داعية الأطراف كافة إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال قد تفاقم الأوضاع.وأضاف البيان أن "قوات اليونيفيل تجري تحقيقا للتأكد من طبيعة الانفجارات التي رصدتها صباح اليوم في منطقة المجيدية اللبنانية"، محذرا من أن هذا الحادث يأتي في وقت حساس وفي منطقة شهدت توترات في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي على الحدود اللبنانية.وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بأنه "تم تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي، في هذه الأثناء، يستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا"، مشيرة إلى تسجيل سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، إنه "بعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت لمكان الانفجار الذي وقع بالقرب من قرية الغجر، اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية".وأضاف أدرعي أنه "ردا على ذلك يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان".وزاد التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل، والذي تركز في الآونة الأخيرة في مزارع شبعا، ليشمل قرية الغجر المتنازع عليها.وندد لبنان بمنع إسرائيل دخول مواطنيه إلى قرية الغجر واتهمها بأنها محاولة ضم وقضم للحقوق، ووصفت الخارجية هذه الخطوات بأنها "خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وقال بيان للخارجية اللبنانية إن هذا الأمر يخلق واقعًا جديدا على الأرض، ودعا جميع الأطراف الدولية للتدخل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستقرار الجنوب، مطالبًا بالضغط على تل أبيب لوقف هذه الخطوات.وطرح البعض تساؤلات عن الأسباب التي دفعت إسرائيل لإثارة هذا الملف وسر التوقيت، ومدى إمكانية أن يشكل نقطة صدام عسكرية جديدة مع لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الإسرائيلي-يفحص-سبب-عدم-تفعيل-أنظمة-الإنذار-أمام-إطلاق-قذائف-المدفعية-من-لبنان-1078789621.html
https://sputnikarabic.ae/20230706/حزب-الله-إجراءات-العدو-الخطيرة-في-الغجر-احتلال-كامل-1078783586.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078795864_63:0:1098:776_1920x0_80_0_0_fdf414c77d5d3f6037e084ebcc78b055.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, اليونيفيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, اليونيفيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار حزب الله
"اليونيفيل" تدعو إسرائيل ولبنان إلى ضبط النفس بعد قصف عبر الحدود
تابعنا عبر
أعلنت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الخميس، أنها "رصدت انفجارات بالقرب من المجيدية جنوبي لبنان".
وقالت اليونيفيل، في بيان لها
، إن "رئيس البعثة وقائدها العام، اللواء أرولدو لاثارو، على اتصال بالسلطات في لبنان وإسرائيل، وآليات الارتباط التي نضطلع بها تعمل بشكل كامل لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة الحدودية"، داعية الأطراف كافة إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال قد تفاقم الأوضاع.
وأضاف البيان أن "قوات اليونيفيل تجري تحقيقا للتأكد من طبيعة الانفجارات التي رصدتها صباح اليوم في منطقة المجيدية اللبنانية"، محذرا من أن هذا الحادث يأتي في وقت حساس وفي منطقة شهدت توترات في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي على الحدود اللبنانية
.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام
" في لبنان، بأنه "تم تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي، في هذه الأثناء، يستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا"، مشيرة إلى تسجيل سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، إنه "بعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت لمكان الانفجار الذي وقع بالقرب من قرية الغجر، اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف أدرعي أنه "ردا على ذلك يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان
".
وزاد التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل
، والذي تركز في الآونة الأخيرة في مزارع شبعا، ليشمل قرية الغجر المتنازع عليها.
وندد لبنان بمنع إسرائيل دخول مواطنيه إلى قرية الغجر واتهمها بأنها محاولة ضم وقضم للحقوق، ووصفت الخارجية هذه الخطوات بأنها "خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
وقال بيان للخارجية اللبنانية إن هذا الأمر يخلق واقعًا جديدا على الأرض، ودعا جميع الأطراف الدولية للتدخل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستقرار الجنوب
، مطالبًا بالضغط على تل أبيب لوقف هذه الخطوات.
وطرح البعض تساؤلات عن الأسباب التي دفعت إسرائيل لإثارة هذا الملف وسر التوقيت، ومدى إمكانية أن يشكل نقطة صدام عسكرية جديدة مع لبنان.