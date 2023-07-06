https://sputnikarabic.ae/20230706/داعيا-الأمم-المتحدة-للتدخل-ميقاتي-إسرائيل-نفذت-18-خرقا-خلال-الفترة-الأخيرة-1078813412.html

داعيا الأمم المتحدة للتدخل... ميقاتي: إسرائيل نفذت 18 خرقا خلال الفترة الأخيرة

داعيا الأمم المتحدة للتدخل... ميقاتي: إسرائيل نفذت 18 خرقا خلال الفترة الأخيرة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن إسرائيل نفذت 18 خرقا للخط الأزرق خلال الفترة الأخيرة، داعيًا إلأمم المتحدة إلى وقف تلك الخروقات. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T20:27+0000

2023-07-06T20:27+0000

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جاء ذلك اجتماع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، بقيادة الجنرال أرولدو لازارو، في مقر الحكومة في العاصمة بيروت، وبحضور وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب.والخط الأزرق، هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل.وخلال الاجتماع "جرى البحث في الوضع في الجنوب في ضوء التطورات الاخيرة"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وشدد قائد اليونيفيل "على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الزرأق واحترام القرار الأممي الرقم 1791".من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية التزام لبنان بالقرار 1701، "داعيًا الأمم المتحدة إلى العمل على وقف الخروق الإسرائيلية والتي بلغت 18 خرقا في الفترة الأخيرة للخط الأزرق".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أطلقت إسرائيل 15 قذيفة مدفعية داخل الأراضي اللبنانية، قالت إنها ردا على إطلاق مسلحين صاروخ مضاد للدبابات انفجر قرب الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية.وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية القصف الإسرائيلي اليوم الذي طال الأراضي اللبنانية في محيط بلدة كفرشوبا، واعتبرته اعتداءً على السيادة اللبنانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاقه 15 قذيفة مدفعية على منطقة كفرشوبا الحدودية (جنوبي لبنان)؛ ردا على إطلاق صاروخ من هذه المنطقة سقط جزء من حطامه داخل إسرائيل، وعقب ذلك دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى الحفاظ على الهدوء في الحدود بين لبنان وإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20230706/لبنان-عن-القصف-الإسرائيلي-على-أراضيه-على-الدول-التنبه-إلى-توقيت-هذه-الخروقات-1078808473.html

https://sputnikarabic.ae/20230706/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بشأن-إطلاق-صاروخ-من-لبنان-سنرد-في-المكان-والزمان-المناسبين-1078811697.html

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