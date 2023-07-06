https://sputnikarabic.ae/20230706/رصد-مخلوق-غريب-ونادر-في-أعماق-المحيط-فيديو-1078782909.html
رصد مخلوق غريب ونادر في أعماق المحيط... فيديو
رصد مخلوق غريب ونادر في أعماق المحيط... فيديو
اكتشف علماء معهد "شميدت" العلمي مخلوقا نادرا في أعماق البحار. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T08:48+0000
2023-07-06T08:48+0000
2023-07-06T08:48+0000
مجتمع
نادي
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تم رصد ثعبان البحر من قبل غواصة "SuBastian"، التي تعمل بالتحكم عن بعد التابعة لمعهد "شميدت" العلمي، والذي بدا أنه يعاني من انتفاخ في المعدة بعد تناول وجبة دسمة.يُعرف ثعبان البحر هذا أيضًا باسم "ثعبان البجع"، إذ تنتفخ معدته بعد افتراسه فريسته، كما هو الحال مع طيور البجع.ورغم أن الخبراء غير متأكدين مما كان في بطن الثعبان بالتحديد، إلا أن بعضهم يعتقد أنه قد يكون سلطعونًا أو سربًا من الروبيان، وبناءً على حجم الكتلة وشكلها، يبدو أن السلطعون هو الأكثر احتمالًا، ولكن يشتبه أيضًا في أن ثعابين البجع قد تتناول كميات كبيرة من الطحالب البحرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي
رصد مخلوق غريب ونادر في أعماق المحيط... فيديو
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اكتشف علماء معهد "شميدت" العلمي مخلوقا نادرا في أعماق البحار.
تم رصد ثعبان البحر من قبل غواصة "SuBastian"، التي تعمل بالتحكم عن بعد التابعة لمعهد "شميدت" العلمي، والذي بدا أنه يعاني من انتفاخ في المعدة بعد تناول وجبة دسمة.
يُعرف ثعبان البحر هذا أيضًا باسم "ثعبان البجع"، إذ تنتفخ معدته بعد افتراسه فريسته، كما هو الحال مع طيور البجع.
ورغم أن الخبراء غير متأكدين مما كان في بطن الثعبان بالتحديد، إلا أن بعضهم يعتقد أنه قد يكون سلطعونًا أو سربًا من الروبيان، وبناءً على حجم الكتلة وشكلها، يبدو أن السلطعون هو الأكثر احتمالًا، ولكن يشتبه أيضًا في أن ثعابين البجع قد تتناول كميات كبيرة من الطحالب البحرية.