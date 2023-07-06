https://sputnikarabic.ae/20230706/روسيا-تحذر-أمريكا-من-التصعيد-العنقودي-1078805368.html
روسيا تحذر أمريكا من "التصعيد العنقودي"
روسيا تحذر أمريكا من "التصعيد العنقودي"
صرح فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، للصحفيين بأن "إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيكون خطوة أخرى نحو التصعيد". 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T14:32+0000
2023-07-06T14:32+0000
2023-07-06T14:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقال نيبينزيا ردا على طلب للتعليق على نية الولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بهذه الذخائر: "هذه خطوة أخرى باتجاه تصعيد الصراع".وقالت رابطة الحد من التسلح، اليوم الخميس، إن احتمال نقل الذخائر العنقودية من قبل واشنطن إلى كييف يهدد بتصعيد الصراع ويمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا.ويتخذ البيت الأبيض قرارًا، في وقت قريب، بتزويد كييف بذخائر عنقودية، وفي حال تمت الموافقة على ذلك فستدخل هذه الذخيرة ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، في تموز/ يوليو المقبل.وقال مسؤولون إن القرار النهائي للبيت الأبيض متوقع قريبًا، وأنه في حال الموافقة عليه، يمكن تضمين الأسلحة في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في وقت مبكر من الشهر المقبل، وفقا لقناة "سي إن إن".
https://sputnikarabic.ae/20230630/إعلام-الولايات-المتحدة-قد-تزود-كييف-بذخائر-عنقودية-في-يوليو-المقبل-1078613932.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
روسيا تحذر أمريكا من "التصعيد العنقودي"
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صرح فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، للصحفيين بأن "إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيكون خطوة أخرى نحو التصعيد".
وقال نيبينزيا ردا على طلب للتعليق على نية الولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بهذه الذخائر: "هذه خطوة أخرى باتجاه تصعيد الصراع".
وقالت رابطة الحد من التسلح، اليوم الخميس، إن احتمال نقل الذخائر العنقودية من قبل واشنطن إلى كييف يهدد بتصعيد الصراع ويمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا.
وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية غير الحكومية الولايات المتحدة من نقل الذخائر العنقودية إلى القوات الأوكرانية، قائلة إن نقل هذا النوع من الأسلحة سيؤدي حتما إلى معاناة طويلة الأمد للسكان المدنيين ويلغي الإدانة الدولية لاستخدامها.
ويتخذ البيت الأبيض قرارًا، في وقت قريب، بتزويد كييف بذخائر عنقودية، وفي حال تمت الموافقة على ذلك فستدخل هذه الذخيرة ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، في تموز/ يوليو المقبل.
وقال مسؤولون إن القرار النهائي للبيت الأبيض متوقع قريبًا، وأنه في حال الموافقة عليه، يمكن تضمين الأسلحة في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في وقت مبكر من الشهر المقبل، وفقا لقناة "سي إن إن
".