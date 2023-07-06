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https://sputnikarabic.ae/20230706/لحظة-إغماء-رئيس-البرتغال-ونقله-إلى-المستشفى-فيديو-1078795711.html
لحظة إغماء رئيس البرتغال ونقله إلى المستشفى... فيديو
لحظة إغماء رئيس البرتغال ونقله إلى المستشفى... فيديو
تداولت مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة تعرض الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا للإغماء، خلال زيارة كان يجريها إلى إحدى جامعات البرتغال. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T12:46+0000
2023-07-06T12:46+0000
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ويبين الفيديو دي سوزا (74 عاما) محمولا من قبل مرافقيه، بعد إغمائه، بعد ظهر أمس الأربعاء، خلال زيارته مدينة كوستا دي كاباريكا، في جنوب لشبونة.وأفادت وكالات أنباء، أن الرئيس البرتغالي فقد وعيه، أثناء زيارته للوحدة الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا في جامعة نوفا لشبونة.وغادر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا المستشفى، الذي دخله نتيجة انخفاض شديد في ضغط الدم، وفقا لمجلة "سابادو" البرتغالية.يشار إلى أنه سبق للرئيس البرتغالي أن فقد وعيه في عام 2018، خلال إجرائه زيارة إلى مدينة براغا في شمال البرتغال، بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وفي عامي 2017 و2021، خضع لعملية جراحية عدة مرات، بسبب فتق القرص الفقري، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، خضع لقسطرة قلبية، تم خلالها اكتشاف العديد من انسدادات الشرايين التاجية وعلاجها.ويتقلّد ريبيلو دي سوزا 74 عاما منصب رئيس البرتغال منذ عام 2016، وهو حاليا في ولايته الثانية.
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نادي الفيديو, البرتغال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, البرتغال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

لحظة إغماء رئيس البرتغال ونقله إلى المستشفى... فيديو

12:46 GMT 06.07.2023
© AFP 2023 / CARLOS COSTAالرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا
الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا
© AFP 2023 / CARLOS COSTA
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تداولت مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة تعرض الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا للإغماء، خلال زيارة كان يجريها إلى إحدى جامعات البرتغال.
ويبين الفيديو دي سوزا (74 عاما) محمولا من قبل مرافقيه، بعد إغمائه، بعد ظهر أمس الأربعاء، خلال زيارته مدينة كوستا دي كاباريكا، في جنوب لشبونة.
وأفادت وكالات أنباء، أن الرئيس البرتغالي فقد وعيه، أثناء زيارته للوحدة الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا في جامعة نوفا لشبونة.
وغادر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا المستشفى، الذي دخله نتيجة انخفاض شديد في ضغط الدم، وفقا لمجلة "سابادو" البرتغالية.
يشار إلى أنه سبق للرئيس البرتغالي أن فقد وعيه في عام 2018، خلال إجرائه زيارة إلى مدينة براغا في شمال البرتغال، بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وفي عامي 2017 و2021، خضع لعملية جراحية عدة مرات، بسبب فتق القرص الفقري، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، خضع لقسطرة قلبية، تم خلالها اكتشاف العديد من انسدادات الشرايين التاجية وعلاجها.
ويتقلّد ريبيلو دي سوزا 74 عاما منصب رئيس البرتغال منذ عام 2016، وهو حاليا في ولايته الثانية.
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