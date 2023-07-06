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https://sputnikarabic.ae/20230706/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الروسي-الكوكايين-الموجود-في-البيت-الأبيض-معد-لـطفل-كييف-1078776766.html
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: الكوكايين الموجود في البيت الأبيض معد لـ"طفل كييف"
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: الكوكايين الموجود في البيت الأبيض معد لـ"طفل كييف"
علق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض قائلا، "على ما يبدو، بدلاً من مقاتلات F-16... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T05:19+0000
2023-07-06T05:19+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض
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وكتب ميدفيديف على حسابه على "تويتر" باللغة الإنجليزية: "تم العثور على الكوكايين في البيت الأبيض. ويبدو أنه بدلاً من F-16، تم تحضير مهدئ لطفل كييف (الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".وتم العثور على مسحوق أبيض مشبوه في مبنى البيت الأبيض مساء الأحد من قبل عناصر الخدمة السرية الأمريكية الذين كانوا يجرون جولة تفقدية.وفي وقت سابق، أفادت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الموظفين في البيت الأبيض قد أبلغوا الرئيس جو بايدن بوجود مادة بيضاء مشتبه فيها بأنها كوكايين في خزانة بالجناح الغربي للمبنى.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المسحوق الأبيض تم العثور عليه في خزانة يستخدمها الموظفون والضيوف لترك هواتفهم المحمولة، وأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض قد فتح تحقيقًا لمعرفة كيفية وصول المادة إلى داخل البيت الأبيض.وكتب ترامب على صفحته في شبكة تواصل اجتماعية "تروث سوشيال": "هل هناك فعلاً من يعتقد أن الكوكايين الذي تم اكتشافه في الجناح الغربي للبيت الأبيض، بالقرب الشديد من الحجرة البيضاوية، مُعد لاستخدام أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟".
https://sputnikarabic.ae/20230705/بايدن-يطلع-على-تقارير-بوجود-كميات-من-الكوكايين-في-البيت-الأبيض-1078773058.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: الكوكايين الموجود في البيت الأبيض معد لـ"طفل كييف"

05:19 GMT 06.07.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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علق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض قائلا، "على ما يبدو، بدلاً من مقاتلات F-16 الأمريكية، تم تحضير مهدئ لطفل كييف".
وكتب ميدفيديف على حسابه على "تويتر" باللغة الإنجليزية: "تم العثور على الكوكايين في البيت الأبيض. ويبدو أنه بدلاً من F-16، تم تحضير مهدئ لطفل كييف (الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
وتم العثور على مسحوق أبيض مشبوه في مبنى البيت الأبيض مساء الأحد من قبل عناصر الخدمة السرية الأمريكية الذين كانوا يجرون جولة تفقدية.
وفي وقت سابق، أفادت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الموظفين في البيت الأبيض قد أبلغوا الرئيس جو بايدن بوجود مادة بيضاء مشتبه فيها بأنها كوكايين في خزانة بالجناح الغربي للمبنى.
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
بايدن يطلع على تقارير بوجود كميات من الكوكايين في البيت الأبيض
أمس, 19:49 GMT
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المسحوق الأبيض تم العثور عليه في خزانة يستخدمها الموظفون والضيوف لترك هواتفهم المحمولة، وأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض قد فتح تحقيقًا لمعرفة كيفية وصول المادة إلى داخل البيت الأبيض.
وكتب ترامب على صفحته في شبكة تواصل اجتماعية "تروث سوشيال": "هل هناك فعلاً من يعتقد أن الكوكايين الذي تم اكتشافه في الجناح الغربي للبيت الأبيض، بالقرب الشديد من الحجرة البيضاوية، مُعد لاستخدام أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟".
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