https://sputnikarabic.ae/20230706/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الروسي-الكوكايين-الموجود-في-البيت-الأبيض-معد-لـطفل-كييف-1078776766.html

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: الكوكايين الموجود في البيت الأبيض معد لـ"طفل كييف"

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: الكوكايين الموجود في البيت الأبيض معد لـ"طفل كييف"

علق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، على الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض قائلا، "على ما يبدو، بدلاً من مقاتلات F-16... 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T05:19+0000

2023-07-06T05:19+0000

2023-07-06T05:19+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg

وكتب ميدفيديف على حسابه على "تويتر" باللغة الإنجليزية: "تم العثور على الكوكايين في البيت الأبيض. ويبدو أنه بدلاً من F-16، تم تحضير مهدئ لطفل كييف (الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".وتم العثور على مسحوق أبيض مشبوه في مبنى البيت الأبيض مساء الأحد من قبل عناصر الخدمة السرية الأمريكية الذين كانوا يجرون جولة تفقدية.وفي وقت سابق، أفادت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الموظفين في البيت الأبيض قد أبلغوا الرئيس جو بايدن بوجود مادة بيضاء مشتبه فيها بأنها كوكايين في خزانة بالجناح الغربي للمبنى.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المسحوق الأبيض تم العثور عليه في خزانة يستخدمها الموظفون والضيوف لترك هواتفهم المحمولة، وأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض قد فتح تحقيقًا لمعرفة كيفية وصول المادة إلى داخل البيت الأبيض.وكتب ترامب على صفحته في شبكة تواصل اجتماعية "تروث سوشيال": "هل هناك فعلاً من يعتقد أن الكوكايين الذي تم اكتشافه في الجناح الغربي للبيت الأبيض، بالقرب الشديد من الحجرة البيضاوية، مُعد لاستخدام أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟".

https://sputnikarabic.ae/20230705/بايدن-يطلع-على-تقارير-بوجود-كميات-من-الكوكايين-في-البيت-الأبيض-1078773058.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البيت الأبيض