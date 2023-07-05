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https://sputnikarabic.ae/20230705/بايدن-يطلع-على-تقارير-بوجود-كميات-من-الكوكايين-في-البيت-الأبيض-1078773058.html
بايدن يطلع على تقارير بوجود كميات من الكوكايين في البيت الأبيض
بايدن يطلع على تقارير بوجود كميات من الكوكايين في البيت الأبيض
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، اليوم الأربعاء، أن موظفي البيت الأبيض أبلغوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوجود مسحوق أبيض يُعتقد أنه كوكايين... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T19:49+0000
2023-07-05T19:49+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وأكدت بيار أن الرئيس بايدن يتابع جميع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع، وأن الخدمة السرية ستحقق في الأمر.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المسحوق الأبيض تم العثور عليه في خزانة يستخدمها الموظفون والضيوف لترك هواتفهم المحمولة، وأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض قد فتح تحقيقًا لمعرفة كيفية وصول المادة إلى داخل البيت الأبيض.وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، بأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض قد فتح تحقيقًا في الحادث، وسيقوم بفحص الكاميرات وسجلات الدخول لتحديد من يمكنه الوصول للغرفة.يأتي ذلك بعد اكتشاف المادة مشبوهة في البيت الأبيض، مما أدى إلى إخلائه لفترة وجيزة، ووفقا لتقارير إعلامية، كشفت الاختبارات الأولية أن المسحوق الأبيض هو مخدر الكوكايين.وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن هنتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان موجودا في البيت الأبيض قبل وقت قصير من العثور على المسحوق الأبيض في الجناح الغربي.واعترف المتحدث باسم الخدمة السرية في البيت الأبيض، أنتوني غوليلمي، بأن اكتشاف المادة المجهولة، أدى إلى "إغلاق احترازي" للبيت الأبيض.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار

بايدن يطلع على تقارير بوجود كميات من الكوكايين في البيت الأبيض

19:49 GMT 05.07.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، اليوم الأربعاء، أن موظفي البيت الأبيض أبلغوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوجود مسحوق أبيض يُعتقد أنه كوكايين في خزانة داخل الجناح الغربي من المبنى.
واشنطن- سبوتنيك. وأكدت بيار أن الرئيس بايدن يتابع جميع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع، وأن الخدمة السرية ستحقق في الأمر.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المسحوق الأبيض تم العثور عليه في خزانة يستخدمها الموظفون والضيوف لترك هواتفهم المحمولة، وأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض قد فتح تحقيقًا لمعرفة كيفية وصول المادة إلى داخل البيت الأبيض.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، بأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض قد فتح تحقيقًا في الحادث، وسيقوم بفحص الكاميرات وسجلات الدخول لتحديد من يمكنه الوصول للغرفة.
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يأتي ذلك بعد اكتشاف المادة مشبوهة في البيت الأبيض، مما أدى إلى إخلائه لفترة وجيزة، ووفقا لتقارير إعلامية، كشفت الاختبارات الأولية أن المسحوق الأبيض هو مخدر الكوكايين.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن هنتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان موجودا في البيت الأبيض قبل وقت قصير من العثور على المسحوق الأبيض في الجناح الغربي.
واعترف المتحدث باسم الخدمة السرية في البيت الأبيض، أنتوني غوليلمي، بأن اكتشاف المادة المجهولة، أدى إلى "إغلاق احترازي" للبيت الأبيض.
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