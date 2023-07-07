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https://sputnikarabic.ae/20230707/أردوغان-يأمل-في-تمديد-صفقة-الحبوب-1078843340.html
أردوغان يأمل في تمديد صفقة الحبوب
أردوغان يأمل في تمديد صفقة الحبوب
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن تركيا تعوّل على تمديد صفقة الحبوب. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T22:40+0000
2023-07-07T22:40+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: "أعبر عن أملي في تمديد آخر للاتفاق حول ممر الحبوب المبرم في إسطنبول في تموز/يوليو 2022".يذكر أن مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.وتؤكد موسكو، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الأن.
https://sputnikarabic.ae/20230705/الكرملين-سنعلن-عن-مصير-صفقة-الحبوب-في-الوقت-المناسب-1078753392.html
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رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

أردوغان يأمل في تمديد صفقة الحبوب

22:40 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن تركيا تعوّل على تمديد صفقة الحبوب.
إسطنبول - سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: "أعبر عن أملي في تمديد آخر للاتفاق حول ممر الحبوب المبرم في إسطنبول في تموز/يوليو 2022".
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يذكر أن مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.
وتؤكد موسكو، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الأن.
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