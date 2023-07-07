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https://sputnikarabic.ae/20230707/أكثر-من-80-جريحا-في-تصادم-حافلة-بولاية-نيويورك-الأمريكية--1078815889.html
أكثر من 80 جريحا في تصادم حافلة بولاية نيويورك الأمريكية
أكثر من 80 جريحا في تصادم حافلة بولاية نيويورك الأمريكية
أصيب أكثر من 80 شخصًا، مسااء يوم الخميس، في حادث تصادم بين حافلتين بولاية نيويورك الأمريكية. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T03:51+0000
2023-07-07T03:51+0000
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ووفقًا لتقرير قناة ABC الأمريكية نقلًا عن خدمة الإطفاء، وقع الحادث في منطقة مانهاتن حوالي السابعة مساءً، عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة في شبكة النقل العام.وكانت كلا الحافلتين مكتظتين بالركاب في وقت الاصطدام، وقد أُصيب على الأقل 81 شخصًا، حيث تم نقل 18 منهم إلى المستشفى، بينما تلقى العناية الطبية في موقع الحادث 63 آخرون.وذكر شهود عيان أن الاصطدام حدث بسبب سائق الحافلة السياحية الذي اجتاز الإشارة الحمراء.
https://sputnikarabic.ae/20181008/حاكم-نيويورك-تفاصيل-مقتل-حادث-دهس-1035897022.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مدينة نيويورك
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مدينة نيويورك

أكثر من 80 جريحا في تصادم حافلة بولاية نيويورك الأمريكية

03:51 GMT 07.07.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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أصيب أكثر من 80 شخصًا، مسااء يوم الخميس، في حادث تصادم بين حافلتين بولاية نيويورك الأمريكية.
ووفقًا لتقرير قناة ABC الأمريكية نقلًا عن خدمة الإطفاء، وقع الحادث في منطقة مانهاتن حوالي السابعة مساءً، عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة في شبكة النقل العام.
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8 أكتوبر 2018, 19:37 GMT
وكانت كلا الحافلتين مكتظتين بالركاب في وقت الاصطدام، وقد أُصيب على الأقل 81 شخصًا، حيث تم نقل 18 منهم إلى المستشفى، بينما تلقى العناية الطبية في موقع الحادث 63 آخرون.
وذكر شهود عيان أن الاصطدام حدث بسبب سائق الحافلة السياحية الذي اجتاز الإشارة الحمراء.
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