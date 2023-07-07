https://sputnikarabic.ae/20230707/إعلام-إيغاد-تحدد-الاثنين-المقبل-لعقد-لقاء-مباشر-بين-البرهان-وحميدتي-1078820460.html
إعلام: "إيغاد" تحدد الاثنين المقبل لعقد "لقاء مباشر" بين البرهان وحميدتي
إعلام: "إيغاد" تحدد الاثنين المقبل لعقد "لقاء مباشر" بين البرهان وحميدتي
أفادت مصادر رفيعة، بأن لجنة "إيغاد" قد حددت يوم الاثنين المقبل لعقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T08:34+0000
2023-07-07T08:34+0000
2023-07-07T08:34+0000
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ونقل موقع "الشرق"، اليوم الجمعة، نقلا عن المصادر، قولهم إن اللجنة الرباعية لـ"إيغاد" جددت دعوتها للبرهان وحميدتي لعقد "لقاء مباشر" بينهما.وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الرباعية حددت الاثنين 10 يوليو/تموز، موعداً للقاء في إثيوبيا.وتضم اللجنة الرباعية "إيغاد" وزراء خارجية كينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان وجيبوتي.وكانت اللجنة قد اقترحت لقاء بين البرهان وحميدتي خلال قمتها في جيبوتي، يونيو/حزيران الماضي.وقررت أن تكون أديس أبابا حاضنة لجهود السلام، ووضع خارطة طريق تنجي السودان من "حرب أهلية"، ورشحت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ليكون راعٍ للمفاوضات.ولكن اللقاء لم يتم، إذ قال البرهان حينها إنه لن يلتقي حميدتي "في ظل الظروف الراهنة".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفًة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230621/لماذا-رفض-البرهان-مبادرة-الإيغاد-ورئاسة-كينيا-للجنة-الوساطة-لوقف-الحرب-السودانية-1078353433.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
إعلام: "إيغاد" تحدد الاثنين المقبل لعقد "لقاء مباشر" بين البرهان وحميدتي
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أفادت مصادر رفيعة، بأن لجنة "إيغاد" قد حددت يوم الاثنين المقبل لعقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ونقل
موقع "الشرق"، اليوم الجمعة، نقلا عن المصادر، قولهم إن اللجنة الرباعية لـ"إيغاد" جددت دعوتها للبرهان وحميدتي لعقد "لقاء مباشر" بينهما.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الرباعية حددت الاثنين 10 يوليو/تموز، موعداً للقاء في إثيوبيا.
وتضم اللجنة الرباعية "إيغاد
" وزراء خارجية كينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان وجيبوتي.
وكانت اللجنة قد اقترحت لقاء بين البرهان وحميدتي خلال قمتها في جيبوتي، يونيو/حزيران الماضي.
وقررت أن تكون أديس أبابا حاضنة لجهود السلام، ووضع خارطة طريق تنجي السودان من "حرب أهلية"، ورشحت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ليكون راعٍ للمفاوضات.
ولكن اللقاء لم يتم، إذ قال البرهان حينها إنه لن يلتقي حميدتي "في ظل الظروف الراهنة".
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفًة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.