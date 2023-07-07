https://sputnikarabic.ae/20230707/إيران-الانضمام-إلى-بريكس-فرصة-اقتصادية-مهمة-للغاية-1078828498.html

إيران: الانضمام إلى "بريكس" فرصة اقتصادية مهمة للغاية

إيران: الانضمام إلى "بريكس" فرصة اقتصادية مهمة للغاية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الانضمام إلى مجموعة "بريكس" تعتبر فرصة اقتصادية مهمة للغاية يمكن أن تسهم في التنمية المستدامة للدول... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T12:40+0000

2023-07-07T12:40+0000

2023-07-07T12:40+0000

إيران

أخبار إيران

مجموعة بريكس

اقتصاد

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101509/23/1015092396_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_acd2ed8173a72f027778efc9e83494de.jpg

وأضاف عبد اللهيان في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية، أنه سيتم دعوة الرئيس الإيراني لحضور اجتماع أصدقاء "بريكس" الذي سيعقد في جوهانسبرغ في المستقبل القريب، بالإضافة إلى أصدقاء آخرين.وأشار إلى أن التعاون بين بريكس وشنغهاي فرصة مضاعفة وأكبر، للتعاون بين الدول الأعضاء.وأوضح عبد اللهيان أن العالم اليوم يشهد صراعا وانقساما، لافتا إلى أن وجود منظمة شنغهاي وتعزيزها يساعد على تحقيق التعددية في العالم وتجنب الأحادية.وتابع: "ما يواجهه العالم اليوم كتحدٍ هو الأحادية والمساعي المبذولة لمواجهة التعددية، التي يمكن أن توفر مصالح الدول والشعوب بطريقة أقوى".وكان وزير الخارجية الإيراني، قد صرح في يونيو/حزيران الماضي، في اجتماع لمجموعة "بريكس"، إن حجم التجارة بين طهران ودول المجموعة تجاوز الـ30 مليار دولار.وأشار الوزير إلى أن بلاده ستعمل قريبًا على تطوير العلاقات مع أعضاء "بريكس"، وفي إطار منظمة شنغهاي للتعاون.وأكد أنه بالنسبة لإيران، فإن "بريكس" يمكن أن تكون الهدف المهم التالي في سياسة التعددية، لذلك أعلنت إيران رسميا عن اهتمامها بالمشاركة في إطار عمل "بريكس"، وتقديم طلب للحصول على العضوية.

https://sputnikarabic.ae/20230602/الخارجية-الإيرانية-حجم-التجارة-بين-إيران-ودول-بريكس-تجاوز-30-مليار-دولار-1077677676.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار