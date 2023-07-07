https://sputnikarabic.ae/20230707/اتهام-الرئيس-السابق-لكوستاريكا-باستغلال-النفوذ-1078815000.html
اتهام الرئيس السابق لكوستاريكا باستغلال النفوذ
اتهام الرئيس السابق لكوستاريكا باستغلال النفوذ
وجهت النيابة العامة لمكافحة الفساد في كوستاريكا اتهامات بتجارة النفوذ ضد الرئيس السابق للبلاد، لويس غييرمو سوليس ريفيرا، بالإضافة إلى رئيس إدارته، ووزير... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T01:33+0000
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وجاء في بيان على موقع النيابة العامة: "اتهمت النيابة العامة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد الرئيس السابق للجمهورية (خلال الفترة ما بين 2014-2018) سوليس ريفيرا وأربعة أعضاء في حكومته بارتكاب جريمة افتراضية لتجارة النفوذ ضد الخزانة العامة في إطار ما يعرف بقضية بانكريديتو".ووفقًا للادعاء، وافق المتهمون بدون أساس على تحويل أموال الخزانة إلى رصيد بنك كارتاجو بانكريديتو الزراعي لدعم سيولته بدون ضمانات لاسترداد الأموال ودون إجراء الفحوصات اللازمة، والذي من المفترض أن تكون هذه الأفعال قد تسببت في الإضرار بالمصالح العامة والخزينة.بالإضافة إلى الرئيس السابق، سيمثل على مقاعد المتهمين نائب الرئيس السابق ووزير المالية إيليو فالياس فينيغاس، ورئيس إدارة سوليس والمراسل الحالي في بلجيكا سيرخيو الفارو سالاس، والأمين الوطني السابق للخزانة مارتا كوبيلو خيمينيس ونائبها ماوريسيو أررويو ريفيرا.يشار إلى أن الرئيس السابق رفض رفضا قاطعًا الاتهامات في تصريحات للوسائل الإعلام المحلية، مؤكدًا أن حكومته كانت تعمل دائمًا وفقًا للقانون في صالح البلاد، وفي هذه الحالة المحددة، تحت مصلحة الدائنين وموظفي بانكريديتو.
https://sputnikarabic.ae/20170618/رئيس-كوستاريكا-يبتلع-دبورا-1024653739.html
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كوستاريكا, أخبار كوستاريكا, العالم, أخبار العالم الآن
اتهام الرئيس السابق لكوستاريكا باستغلال النفوذ
01:33 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 01:34 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
وجهت النيابة العامة لمكافحة الفساد في كوستاريكا اتهامات بتجارة النفوذ ضد الرئيس السابق للبلاد، لويس غييرمو سوليس ريفيرا، بالإضافة إلى رئيس إدارته، ووزير المالية، وأمين الخزانة الوطنية، ونائبه.
وجاء في بيان على موقع النيابة العامة: "اتهمت النيابة العامة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد الرئيس السابق للجمهورية (خلال الفترة ما بين 2014-2018) سوليس ريفيرا وأربعة أعضاء في حكومته بارتكاب جريمة افتراضية لتجارة النفوذ ضد الخزانة العامة في إطار ما يعرف بقضية بانكريديتو".
ووفقًا للادعاء، وافق المتهمون بدون أساس على تحويل أموال الخزانة إلى رصيد بنك كارتاجو بانكريديتو الزراعي لدعم سيولته بدون ضمانات لاسترداد الأموال ودون إجراء الفحوصات اللازمة، والذي من المفترض أن تكون هذه الأفعال قد تسببت في الإضرار بالمصالح العامة والخزينة.
بالإضافة إلى الرئيس السابق، سيمثل على مقاعد المتهمين نائب الرئيس السابق ووزير المالية إيليو فالياس فينيغاس، ورئيس إدارة سوليس والمراسل الحالي في بلجيكا سيرخيو الفارو سالاس، والأمين الوطني السابق للخزانة مارتا كوبيلو خيمينيس ونائبها ماوريسيو أررويو ريفيرا.
يشار إلى أن الرئيس السابق
رفض رفضا قاطعًا الاتهامات في تصريحات للوسائل الإعلام المحلية، مؤكدًا أن حكومته كانت تعمل دائمًا وفقًا للقانون في صالح البلاد، وفي هذه الحالة المحددة، تحت مصلحة الدائنين وموظفي بانكريديتو.